Лысьвенец за 10 тысяч рублей согласился оформить на себя два ООО

В августе 2022 года молодой человек в поисках работы разместил объявление в интернете. Вскоре с ним связался «работодатель» и назначил встречу в Перми, чтобы разъяснить суть обязанностей. Лысьвенцу было предложено за вознаграждение в 10 тыс. рублей открыть два общества с ограниченной ответственностью, предоставить в налоговый орган пакет документов для внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр, содержащие информацию о возложении на него полномочий директора. Обвиняемый знал, что фактически осуществлять деятельность в качестве руководителя этих организаций не будет, но согласился на сомнительную сделку.