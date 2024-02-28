Лысьвенец за 10 тысяч рублей согласился оформить на себя два ООО

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Лысьвы. Мужчина стал «зиц-председателем» в двух коммерческих организациях, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В августе 2022 года молодой человек в поисках работы разместил объявление в интернете. Вскоре с ним связался «работодатель» и назначил встречу в Перми, чтобы разъяснить суть обязанностей. Лысьвенцу было предложено за вознаграждение в 10 тыс. рублей открыть два общества с ограниченной ответственностью, предоставить в налоговый орган пакет документов для внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр, содержащие информацию о возложении на него полномочий директора. Обвиняемый знал, что фактически осуществлять деятельность в качестве руководителя этих организаций не будет, но согласился на сомнительную сделку.
Сейчас мужчина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование документов для образования юридического лица».
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.