Металлургия в цифрах: итоги 2023 года

В металлургии же выпуск продукции увеличился всего на 3,3% из-за проблем с экспортом. Экспорт в 2023 году составил 60 млрд долларов, что на 11 млрд долларов меньше, чем в 2022 году. Это в значительной степени связано с падением цен на сталь (15-20%), алюминий (20%), никель (14%) и медь (4%). Также сократились поставки на рынки США, ЕС, Китая и Турции из-за санкций и ужесточения конкуренции. Несмотря на это, металлургия все еще занимает второе место после продукции ТЭК по объему экспорта товаров.