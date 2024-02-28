Металлургия в цифрах: итоги 2023 года

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
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Updated Сегодня, 17:59
В целом за прошлый год металлургический комплекс отгрузил свою продукцию на сумму 16,3 трлн рублей, что составляет 23% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности. Из этой суммы 30% (4,9 трлн рублей) пришлось на готовые металлические изделия, а 70% (11,4 трлн рублей) — на металлургическое производство. Объем выпуска продукции в металлургическом комплексе увеличился на 9,3%.
Наибольший рост произошел в секторе готовых металлических изделий, пишет RuNews24.Ru. Это связано с тем, что основными заказчиками данного сектора являются предприятия обрабатывающей промышленности, включая ВПК. Обработка стала основным двигателем экономического роста в прошлом году.
В металлургии же выпуск продукции увеличился всего на 3,3% из-за проблем с экспортом. Экспорт в 2023 году составил 60 млрд долларов, что на 11 млрд долларов меньше, чем в 2022 году. Это в значительной степени связано с падением цен на сталь (15-20%), алюминий (20%), никель (14%) и медь (4%). Также сократились поставки на рынки США, ЕС, Китая и Турции из-за санкций и ужесточения конкуренции. Несмотря на это, металлургия все еще занимает второе место после продукции ТЭК по объему экспорта товаров.
Что касается основных продуктов металлургического комплекса, то наблюдается положительная динамика: рост выпуска стали нержавеющей (+25%), серебра (+29%), конструкций и их деталей из алюминия (+13%), конструкций и их деталей из черных металлов (+5,7%), прокатного готового проката (+4,6%) и первичного алюминия (+3,5%). Однако производство золота снизилось на 2,5%.
Цены на продукцию металлургического комплекса также росли. По результатам декабря 2023 года индекс цен в металлургии вырос на 22%, а по готовым металлическим изделиям — на 16%.
Улучшение финансовых показателей предприятий отрасли стало результатом комбинации увеличения выпуска продукции и роста цен. За 11 месяцев прибыль предприятий приблизилась к 2,4 трлн рублей, что на 0,5 трлн больше, чем за весь 2022 год.
Сегодня развитие отрасли зависит от двух основных факторов: состояния внешнего рынка и внутренней конъюнктуры.
Внешний рынок продолжает оказывать давление на продукцию металлургии из-за санкций. Недавно Великобритания ввела ограничения на алюминий. В 12-м пакете санкций ЕС предусмотрен запрет на импорт чугуна, проволоки и железа из России. Сложности возникают также с переброской продукции на альтернативные рынки из-за конкуренции и логистики.
Цены на металлы играют еще более важную роль. Прогнозы предполагают рост мировой экономики в 2024 году, что поддержит спрос и цены на продукцию отрасли.
Третий фактор — возможное ослабление рубля. Это будет положительно сказываться на финансовых показателях отрасли, учитывая высокий объем экспорта в размере 60 млрд долларов.
Таким образом, на внешнем рынке наблюдается комбинация растущих издержек и стабильных цен, что вместе с возможным ослаблением рубля способствует сохранению конкурентоспособности отечественной металлургической продукции.
Что касается внутреннего рынка, здесь большую роль играет спрос со стороны ВПК, других обрабатывающих отраслей промышленности, строительного сектора и транспортного комплекса. Положительным фактором является значительное увеличение госрасходов в бюджете на 2024 год на оборону, восстановление новых территорий и инфраструктурные проекты.
Однако высокая ключевая ставка ЦБ является негативным фактором, затрудняющим получение кредитных ресурсов как для металлургов, так и для их заказчиков. Предполагается, что ее снижение начнется не раньше середины 2024 года.
В целом, ожидается сохранение роста металлургической отрасли, хотя и более умеренными темпами, чем в прошлом году, подвели итоги аналитики издания.