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Министр строительства РФ посетил стройку здания Пермской художественной галереи

Министр строительства РФ Файзуллин посетил стройку нового здания Пермской галереи

28 февраля 2024, 06:51
Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Министр строительства РФ посетил стройку здания Пермской художественной галереи

Сроки строительства приоритетного объекта не раз переносились.

Министр строительства и ЖК РФ Ирек Файзуллин посмотрел на ход строительства нового здания Пермской художественной галереи на территории Завода Шпагина. Сейчас на площадке будущего музея строители выполняют отделочные работы, монтаж фасада из медных панелей и завершают остекление, сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Проект реализуется по Адресной инвестиционной программе Пермского края с привлечением федерального финансирования, а также средств специального казначейского кредита. Общая площадь нового здания составляет 21,6 тыс. кв. м. В нем вместе с выставочными пространствами откроются библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

Сроки завершения строительства неоднократно переносились — например, планировалось открыть галерею в новом здании в год юбилея Перми — 2023-й. Потом власти заявили, что желают начать перевоз экспонатов в начале октября 2023 года, однако сроки строительства вновь сдвинули минимум на год. А в конце января этого года появилась информация от правительства Прикамья, что первая выставка в новом здании Пермской художественной галерее откроется осенью 2024 года.

Пермская галерея показала проект оформления нового здания
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