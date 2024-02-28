Минтранс Прикамья утвердил тарифы для речного электротранспорта

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
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Updated Сегодня, 12:47
Министерство транспорта Перми утвердило тарифы на речных маршрутах Пермь-Закамск и Пермь-Оханск-Оса. Об этом свидетельствует документ приказа краевого министерства транспорта.
Согласно приказу, в 2024 году тариф по маршруту Пермь I — мкр Закамск за один километр пути сложится в 20,40 рублей, в 2025 году — 21,22 рублей, в 2026-м — 22,07 рублей. Маршрут Пермь — Оханск — Оса откроется только в следующем году. Стоимость одного километра пути в 2025 году сложится в 5,18 рублей, а в 2026 — 5,39 рублей.
Ожидается, что в первой половине мае 2024 года в региональную столицу поступит новое речное судно на электротяге — электрокатамаран Ecocruiser. На речном судне планируется проводить экскурсионные и прогулочные рейсы.