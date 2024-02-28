На пожаре в одной из квартир в Добрянке обнаружили тело погибшего

Когда первое подразделение прибыло на место, выяснилось, что горят мебель и бытовые вещи на кухне. Сотрудники подразделений пожарной охраны спасли семь человек, в том числе трое детей — их вывели на свежий воздух с помощью спасательных устройств, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. К сожалению, на пожаре погиб человек — по информации источника Properm.ru, это мужчина.