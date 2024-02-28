На пожаре в одной из квартир в Добрянке обнаружили тело погибшего

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В Добрянке сегодня утром, 28 февраля, в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по ул. Энергетиков произошел крупный пожар. Сообщение поступило в 7:33, к месту инцидента немедленно выехали 17 человек личного состава и пять единиц техники.
Когда первое подразделение прибыло на место, выяснилось, что горят мебель и бытовые вещи на кухне. Сотрудники подразделений пожарной охраны спасли семь человек, в том числе трое детей — их вывели на свежий воздух с помощью спасательных устройств, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. К сожалению, на пожаре погиб человек — по информации источника Properm.ru, это мужчина.
До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек. Площадь пожара составила 15 кв. м, он был локализован в 7:54, ликвидирован в 8:00. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина инцидента выясняются.