«Ничего не понятно и тревожно». Вход в ПГНИУ оцепила Росгвардия

По информации Properm.ru, кто-то из студентов оставил сумку, по регламенту ее нужно обследовать — для этого и приехала Росгвардия. В пресс-службе Минтербеза пояснили, что в оперативные службы поступило сообщение о бесхозном предмете, найденном в одном из корпусов ПГНИУ.