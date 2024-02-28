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Вход в ПГНИУ перекрыла Росгвардия из-за подозрительного предмета

«Ничего не понятно и тревожно». Вход в ПГНИУ оцепила Росгвардия

28 февраля 2024, 16:31
Фото: properm.ru

Вход в ПГНИУ перекрыла Росгвардия из-за подозрительного предмета

В Минтербезе говорят, что жизни и здоровью пермяков ничего не угрожает.

Пермяки подняли тревогу из-за скопления сотрудников правоохранительных органов возле территории ПГНИУ. «В ПГНИУ перекрыт вход в 5 корпус и проходная перед ним, стоят машины Росгвардии, ничего не понятно и тревожно», — написала читательница Properm.ru.

По информации Properm.ru, кто-то из студентов оставил сумку, по регламенту ее нужно обследовать — для этого и приехала Росгвардия. В пресс-службе Минтербеза пояснили, что в оперативные службы поступило сообщение о бесхозном предмете, найденном в одном из корпусов ПГНИУ.

«Правоохранительными органами проводится проверка. Угроз жизни и здоровью населения не выявлено», — пояснили в Минтербезе.
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