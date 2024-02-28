«Он горел весь». Главе СК доложат о странной смерти жителя Пермского края

По словам женщины, недавно к сыну вернулась бывшая жена. Трагедия случилась с 3 на 4 февраля, умер 33-летний Даниил Шестаков в реанимации 6 февраля. В день происшествия он выпивал вместе с бывшей женой и еще двумя людьми. По словам бывшей жены Екатерины, произошел конфликт между погибшим и его знакомым, женщина их остановила, вызвала такси и села на кресло в другой комнате.