«Он горел весь». Главе СК доложат о странной смерти жителя Пермского края

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:58
В центральный аппарат СК доложат о промежуточных результатах доследственной проверки из-за смерти мужчины в Пермском крае. В СК уточняют, что по ТВ показали сюжет о гибели жителя Пермского края. При этом были озвучены различные версии о смерти. Родственники настаивают на том, что смерть была насильственная.
Речь идет о выпуске программы «Мужское / Женское», который вышел 27 февраля 2024 года. «У меня страшная трагедия произошла. Сожгли заживо моего сына», — рассказала в эфире 53-летняя Татьяна Шестакова.
По словам женщины, недавно к сыну вернулась бывшая жена. Трагедия случилась с 3 на 4 февраля, умер 33-летний Даниил Шестаков в реанимации 6 февраля. В день происшествия он выпивал вместе с бывшей женой и еще двумя людьми. По словам бывшей жены Екатерины, произошел конфликт между погибшим и его знакомым, женщина их остановила, вызвала такси и села на кресло в другой комнате.
«Я просто увидела вспышку. Я туда бегу, Даниил стоит, он горел весь. Моя версия такая, что это мог сам Даниил сделать», — пояснила Екатерина. В тот момент, по ее словам, Даниил был в комнате один.
При этом бывшая жена утверждает, что в октябре 2023 года Даниил уже совершал попытку суицида. Мать же о попытке суицида не знает и не верит, что сын мог сам пойти на такой шаг, так как он был верующим человеком.