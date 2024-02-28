Оператор билайн и Сеченовский Университет создали предприятие «МедТех ИИ»

Совместное предприятие займется разработкой и внедрением программного обеспечения на базе искусственного интеллекта в медицине, продолжит научно-исследовательскую деятельность, планирует регистрировать разработки в качестве медицинских изделий, а также вносить их в Реестр российского ПО, участвовать в конкурсах на получение государственных инвестиций и грантов, а также осуществлять консалтинг, привлекать индустриальных и технологических партнеров.