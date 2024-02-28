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Осужденную за вымогательство Ольгу Архарову этапировало в СИЗО-5 в Перми

Осужденную за вымогательство медиаменеджера этапировали в пермское СИЗО

28 февраля 2024, 07:02
Фото: t.me/moscowcourts

Осужденную за вымогательство Ольгу Архарову этапировало в СИЗО-5 в Перми

Приговор ей был вынесен в конце 2023 года.

В пермское СИЗО-5 перевезли еще одну осужденную за вымогательство у вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Сначала стало известно, что в Пермь этапировали журналистку Александру Баязитову, затем появилась информация о медиаменеджере Ольге Архаровой. По данным издания 59.RU, Архарову этапировали 26 февраля.

В ноябре прошлого года суд вынес им приговор за вымогательство у Ушакова. Процесс проходил в закрытом режиме из-за того, что могла быть разглашена информация, способная навредить министерству обороны РФ — банк обслуживает сделки в интересах Минобороны.

Баязитова получила 5 лет колонии, Архарова — 4 года. При этом прокуратура требовала первой подсудимой 14 лет лишения свободы, второй — 13 лет. После вынесения приговора приговор стороной обвинения обжалован не был.

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#Суд#Пермь#Журналистика#Вымогательство#Журналист#Журналисты
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