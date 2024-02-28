Осужденную за вымогательство медиаменеджера этапировали в пермское СИЗО

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В пермское СИЗО-5 перевезли еще одну осужденную за вымогательство у вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Сначала стало известно, что в Пермь этапировали журналистку Александру Баязитову, затем появилась информация о медиаменеджере Ольге Архаровой. По данным издания 59.RU, Архарову этапировали 26 февраля.
В ноябре прошлого года суд вынес им приговор за вымогательство у Ушакова. Процесс проходил в закрытом режиме из-за того, что могла быть разглашена информация, способная навредить министерству обороны РФ — банк обслуживает сделки в интересах Минобороны.
Баязитова получила 5 лет колонии, Архарова — 4 года. При этом прокуратура требовала первой подсудимой 14 лет лишения свободы, второй — 13 лет. После вынесения приговора приговор стороной обвинения обжалован не был.