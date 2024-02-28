Осужденную за вымогательство медиаменеджера этапировали в пермское СИЗО

В пермское СИЗО-5 перевезли еще одну осужденную за вымогательство у вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Сначала стало известно, что в Пермь этапировали журналистку Александру Баязитову, затем появилась информация о медиаменеджере Ольге Архаровой. По данным издания 59.RU, Архарову этапировали 26 февраля.