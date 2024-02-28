Парня из Прикамья отправили в колонию за употребление наркотиков со школьницей

22-летнего парня осудили за склонение несовершеннолетней знакомой к употреблению наркотиков. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, парень вечером 20 февраля 2023 года находился в одном из нытвенских общежитий с 14-летней подругой. Он знал ее возраст, но все равно предложил употребить с ним вместе некое психотропное вещество.