Парня из Прикамья отправили в колонию за употребление наркотиков со школьницей

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
22-летнего парня осудили за склонение несовершеннолетней знакомой к употреблению наркотиков. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, парень вечером 20 февраля 2023 года находился в одном из нытвенских общежитий с 14-летней подругой. Он знал ее возраст, но все равно предложил употребить с ним вместе некое психотропное вещество.
За преступление его приговорили к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. 10 лет — это минимальный срок по статье о склонении несовершеннолетних к наркотикам. Максимальный срок — 15 лет колонии.