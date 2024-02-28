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Published Сегодня, 03:06

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Updated Сегодня, 03:08

Парня из Прикамья отправили в колонию за употребление наркотиков со школьницей

Парня из Прикамья отправили в колонию за употребление наркотиков со школьницей

28 февраля 2024, 03:06
Фото: ideogram.ai
Ему грозило до 15 лет колонии.

22-летнего парня осудили за склонение несовершеннолетней знакомой к употреблению наркотиков. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, парень вечером 20 февраля 2023 года находился в одном из нытвенских общежитий с 14-летней подругой. Он знал ее возраст, но все равно предложил употребить с ним вместе некое психотропное вещество.

За преступление его приговорили к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. 10 лет — это минимальный срок по статье о склонении несовершеннолетних к наркотикам. Максимальный срок — 15 лет колонии.

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#Пермь#Детский мир#Наркотики#Синтетические наркотики
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