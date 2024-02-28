Пермячка задолжала по коммунальным платежам около 700 тысяч рублей

В ходе проверки имущественного положения должницы установлено, что на нее зарегистрировано нежилое помещение площадью 627 кв. м., расположенное по пр-кт Декабристов, д. 29а. Здание является объектом торговли, в настоящее время в нем находятся ночной клуб Luba, алкомаркет «Лион» и пекарня «Любимая булочная».