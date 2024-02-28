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Пермячка задолжала по коммунальным платежам около 700 тысяч рублей

Пермячка задолжала по коммунальным платежам около 700 тысяч рублей

28 февраля 2024, 06:29
Фото: ГУФССП по Пермскому краю
Из-за долгов приставы арестовали принадлежащее женщине здание с ночным клубом, пекарней и алкомаркетом

Для принудительного взыскания задолженности судебные приставы арестовали нежилое помещение в Перми, в котором размещаются ночной клуб, алкомаркет и пекарня. Задолженность хозяйки превысила 750 тыс. рублей, сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.

В отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании с пермячки задолженностей по коммунальным платежам на общую сумму порядка 700 тыс. рублей в пользу ресурсоснабжающих организаций.

Женщина мер к погашению долгов не принимает. За неисполнение требований исполнительных документов в установленный законом срок судебным приставом вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, который составил более 50 тыс. рублей.

В ходе проверки имущественного положения должницы установлено, что на нее зарегистрировано нежилое помещение площадью 627 кв. м., расположенное по пр-кт Декабристов, д. 29а. Здание является объектом торговли, в настоящее время в нем находятся ночной клуб Luba, алкомаркет «Лион» и пекарня «Любимая булочная».

В целях принудительного взыскания задолженностей судебным приставом наложен арест на недвижимость. В дальнейшем, если неплательщица не изыщет необходимые денежные средства для оплаты долгов, арестованное имущество передадут на торги.

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#Долги#Приставы#Экономика#Пермь#Судебные приставы#Долг
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