Пермячка задолжала по коммунальным платежам около 700 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Для принудительного взыскания задолженности судебные приставы арестовали нежилое помещение в Перми, в котором размещаются ночной клуб, алкомаркет и пекарня. Задолженность хозяйки превысила 750 тыс. рублей, сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.
В отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании с пермячки задолженностей по коммунальным платежам на общую сумму порядка 700 тыс. рублей в пользу ресурсоснабжающих организаций.
Женщина мер к погашению долгов не принимает. За неисполнение требований исполнительных документов в установленный законом срок судебным приставом вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, который составил более 50 тыс. рублей.
В ходе проверки имущественного положения должницы установлено, что на нее зарегистрировано нежилое помещение площадью 627 кв. м., расположенное по пр-кт Декабристов, д. 29а. Здание является объектом торговли, в настоящее время в нем находятся ночной клуб Luba, алкомаркет «Лион» и пекарня «Любимая булочная».
В целях принудительного взыскания задолженностей судебным приставом наложен арест на недвижимость. В дальнейшем, если неплательщица не изыщет необходимые денежные средства для оплаты долгов, арестованное имущество передадут на торги.