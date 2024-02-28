Погибла 17-летняя девочка. Суд отправил в колонию пермяка, сбившего двух человек

В Перми осудили водителя, который сбил двух людей в сентябре 2023 года. Авария произошла вечером возле дома на улице Светлогорская, 22. 17-летняя девушка и 18-летний парень переходили улицу на зеленый сигнал светофора, но в них влетел автомобиль.