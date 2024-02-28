Погибла 17-летняя девочка. Суд отправил в колонию пермяка, сбившего двух человек

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:44
В Перми осудили водителя, который сбил двух людей в сентябре 2023 года. Авария произошла вечером возле дома на улице Светлогорская, 22. 17-летняя девушка и 18-летний парень переходили улицу на зеленый сигнал светофора, но в них влетел автомобиль.
Парень выжил, но несовершеннолетняя девушка скончалась на месте ДТП. Водитель 2000 года рождения уехал с места аварии — на следующий день его задержали.
Судья Кировского районного суда Перми приговорил водителя к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также после освобождения ему в течение 2 лет и 10 месяцам нельзя будет управлять транспортными средствами.