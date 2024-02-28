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В Магнитогорске простятся с 34-летним военнослужащим из Прикамья, погибшим в СВО

Похороны будут в Магнитогорске. Власти сообщили о гибели жителя Прикамья на СВО

28 февраля 2024, 05:32
Фото: пресс-служба администрации Верещагинского городского округа

В Магнитогорске простятся с 34-летним военнослужащим из Прикамья, погибшим в СВО

Мужчина окончил школу в Верещагино.

Во время проведения СВО был убит уроженец деревни Серьгино Сивинского района Пермского края Максим Титов. Мужчины не стало на прошлой неделе, 20 февраля текущего года. Он носил звание младшего сержанта, служил оператором отделения (fpv-дронов) взвода (беспилотных летательных аппаратов) штурмовой роты мотострелкового батальона.

В пресс-службе администрации Верещагинского городского округа рассказали, что Максим родился 14 апреля 1989 года в деревне Серьгино. А 9 классов школы №2 он окончил уже в Верещагино. Покойного похоронят в Магнитогорске, где проживает его жена.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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