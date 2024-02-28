Похороны будут в Магнитогорске. Власти сообщили о гибели жителя Прикамья на СВО

В пресс-службе администрации Верещагинского городского округа рассказали, что Максим родился 14 апреля 1989 года в деревне Серьгино. А 9 классов школы №2 он окончил уже в Верещагино. Покойного похоронят в Магнитогорске, где проживает его жена.