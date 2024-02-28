Популярность пожухлых книг: наблюдения писателя Константина Ковалев-Случевского

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В прошлом году подержанная литература, проданная через интернет-сервисы составила 66% от всего рынка. По словам Ковалева-Случевского, он сам наблюдал подобные изменения в городке Переделкино, где старые и не очень интересные книги, принадлежащие малоизвестным советским писателям, вдруг обрели популярность среди молодежи.
Он считает, что причиной повышенного спроса на букинистическую литературу являются небольшие тиражи новых книг и проблемы с доставкой книг до читателей. В Советском Союзе книги издавались большими тиражами и были доступны во многих городах. Сейчас же такая система распространения уже не работает. Книги, если и доходят до отдаленных городов, становятся редкостью. Кроме того, некоторых книг просто не хватает на рынке, потому что издание их не является выгодным, особенно при выпуске небольшими тиражами.
Самым популярным жанром на вторичном книжном рынке, по мнению Константина Ковалева-Случевского, является нон-фикшн, то есть литература не вымышленная, а основанная на реальных событиях.