Популярность пожухлых книг: наблюдения писателя Константина Ковалев-Случевского

Он считает, что причиной повышенного спроса на букинистическую литературу являются небольшие тиражи новых книг и проблемы с доставкой книг до читателей. В Советском Союзе книги издавались большими тиражами и были доступны во многих городах. Сейчас же такая система распространения уже не работает. Книги, если и доходят до отдаленных городов, становятся редкостью. Кроме того, некоторых книг просто не хватает на рынке, потому что издание их не является выгодным, особенно при выпуске небольшими тиражами.