Последние трамваи КТМ-5 появятся на линии в эти выходные

Прощальный рейс вагон совершит в воскресенье 3 марта. Трамвай проследует от разворотного кольца «Разгуляй» до конечной остановки «Микрорайон Висим», после чего отправится в депо «Балатово». Старт поездки запланирован на 17:30. Вагон проследует без промежуточных остановок. В связи с ограниченной вместимостью салона на рейс необходимо зарегистрироваться по электронной почте getpress2@yandex.ru. В ходе мероприятия экскурсанты узнают об истории вагона, а также интересные и уникальные факты о его работе в Перми. Запланирован ряд интерактивных мероприятий. Этот вагон планируется сохранить в качестве ходового музейного экспоната.