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Последние трамваи КТМ-5 появятся на линии в эти выходные

Последние трамваи КТМ-5 появятся на линии в эти выходные

28 февраля 2024, 13:32
Фото: администрация Перми
Проститься с легендарной моделью можно будет 3 марта.

Стали известны даты вывода из пассажирской эксплуатации трамваев КТМ-5. Последние рейсы запланированы на эти выходные, 2 и 3 марта, сообщают в департаменте транспорта администрации города Перми.

В субботу, 2 марта, вагон №407 планируется запустить на маршруте №12 «9 мая — Разгуляй». Узнать его можно будет по классической красной окраске, в салоне предусмотрена работа кондуктора. Отследить движение вагона в режиме реального времени можно будет по карте на сайте map.gortransperm.ru.

Прощальный рейс вагон совершит в воскресенье 3 марта. Трамвай проследует от разворотного кольца «Разгуляй» до конечной остановки «Микрорайон Висим», после чего отправится в депо «Балатово». Старт поездки запланирован на 17:30. Вагон проследует без промежуточных остановок. В связи с ограниченной вместимостью салона на рейс необходимо зарегистрироваться по электронной почте getpress2@yandex.ru. В ходе мероприятия экскурсанты узнают об истории вагона, а также интересные и уникальные факты о его работе в Перми. Запланирован ряд интерактивных мероприятий. Этот вагон планируется сохранить в качестве ходового музейного экспоната.

Трамваи КТМ-5 впервые появились на улицах Перми в 1970-х годах и поставлялись вплоть до 1990-х годов. Это самая массовая модель трамвая в мире. Общий тираж этих вагонов составил почти 15 тыс. штук. Долгое время именно они составляли основу трамвайного парка Перми. Эта модель также стала основой для различной служебной техники — грузовых, сварочных, лабораторий контактной сети и т. д. Также один из вагонов работает в качестве экскурсионного трамвая-кафе.

Ранее Департамент транспорта города запустил в социальных сетях акцию «Окно памяти». Пермякам предлагают окунуться в ностальгию и написать личные истории связанные с покинувшими службу старыми трамваями.

«Пишите нам в личные сообщения воспоминания и истории, связанные с вагоном. А может быть вы решили посвятить вагону поэму? Водитель вы или пассажир… Пишите и пишите. А мы бережно сохраним, оформим и опубликуем ваши эмоции», — пишет ведомство.

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#Пермская езда#Трамвай#Транспорт
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