«Потребителей подвинули». Больше никто не узнает, что спрятано в тарифе на тепло

В Перми ситуация с тарифами усугубляется тем, что у разных жителей разные тарифы на тепло изначально. Есть те, кто платит по тарифу «Пермской сетевой компании» (ПСК), есть те, у кого тариф «Т Плюс». Разница примерно 25%, у ПСК тариф 2127 рублей за гигакалорию, а у пермского филиала «Т Плюс» 1772 рубля за гигакалорию. А предельная цена, к которой должны прийти в Пермском крае, это 3 тыс. рублей за гигакалорию. То есть и те, кто платит 1772 за гигакалорию, и те, кто платит 2127, через пять лет должны будут платить три с лишним тысячи рублей. Или больше, ведь предельная цена не совсем предельная, а каждый год ее пересчитывают. Ну, а что вы хотели? Инфляция.