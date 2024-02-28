«Потребителей подвинули». Больше никто не узнает, что спрятано в тарифе на тепло

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Как определяли тариф на тепло все эти годы? С помощью метода экономически обоснованных затрат. В рамках этого метода регламентированы все основные статьи затрат, которые можно включить в состав тарифов на тепловую энергию.
Если очень приблизительно, алгоритм был такой: расходы на зарплаты, на материалы, на ремонты, утечки, жилищно-коммунальные ресурсы, — всё это закладывали в тариф и делили на всех потребителей. Иногда включали туда гораздо больше, чем следует или такие затраты, на которые потребители скидываться не обязаны.
Тогда в дело вступали юристы, например, представители ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт», аудиторы Контрольно-счетной палаты региона, представители УФАС по Пермскому краю. ТСЖ оспаривали экономически необоснованные затраты, включенные в тариф на тепло. Суды периодические принимали решения об исключении этих необоснованных затрат из тарифа, жителям делали перерасчеты.
Но с 2023 года в Перми, Краснокамске, Чайковском и Березниках (сейчас там переходный период) введен новый метод определения тарифа на тепло — метод «альтернативной котельной». Он утверждён Федеральным законом №279-ФЗ от 29 июля 2017 года. По всей видимости, пролоббирован на самом верху владельцами естественных монополий, крупнейших производителей и поставщиков тепла. Основные особенности метода «альтернативной котельной» и перехода к ценовым зонам теплоснабжения определены в федеральном законе «О теплоснабжении» и в постановлении Правительства РФ.
Что представляет из себя этот метод? Это ряд формул, по которым рассчитываются условные затраты условной котельной, подставляя в формулы конкретные данные рассчитывается условная цена тепловой энергии, которую вырабатывает некая альтернативная котельная, которая могла бы быть воздвигнута в городе Перми и поставляла бы тепловую энергию соответствующим потребителям. Это некая идеальная котельная, и учитывается стоимость всего, что связано с эксплуатацией этой «идеальной» котельной.
Туман полнейший, конечно же. По словам юриста, представляющего интересы ТСЖ, Виталия Степанова, в постановлении правительства прописаны все основные параметры, которые учитывают при определении стоимости тепла, в том числе стоимость земельного участка, на котором находится котельная, эксплуатационные расходы. Таким образом, на федеральном уровне постарались закрепить по максимуму всё, из чего складывается цена на тепло, чтобы на местах не возникло желание включить необоснованные расходы, например, прогулки топ-менеджеров на яхтах или дорогие подарки партнерам.
Кстати, в одном из последних судебных процессов по оспариванию тарифов на тепло, представителям пермских ТСЖ удалось доказать, что в 2015 году около 130 млн рублей незаконно были включены в тариф на тепло.
Теперь проверять тариф можно только на соответствие нормам постановления правительства, нет ли задвоения трат, и хорошо ли у тех, кто считал, с арифметикой.
Но самое странное, с чем еще предстоит столкнуться всем потребителям, это так называемый предельный уровень цены — это та величина, выше которой в соответствующей системе теплоснабжения цена не может вырасти. Если очень просто — это некая величина, выше которой с потребителей брать денег нельзя.
При этом в федеральном законе о теплоснабжении зафиксировано, что истинная стоимость, конечная стоимость определяется соглашением сторон между потребителем и теплоснабжающей организацией.
«Как это все работает на практике — не очень понятно. Теплоснабжающая организация выставляет цену в рамках предельного уровня, а потребитель в этой ситуации — товарищ беззащитный, цена по сути определяется более сильным игроком. Пока как-то так работает. Хотя в законе норма такая, декларативно существует, что вроде как соглашением сторон это определяется. Наверное, можно попытаться выйти в суд и конкретному потребителю оспорить применение предельного уровня цены», — рассуждает Виталий Степанов.
Но и это еще не все сложности. Предельный уровень цены невероятно высокий, в некоторых случаях в полтора раза выше тарифов на тепло, действующих сейчас. Поэтому на уровне региона принят график по «доведению цены тепловой энергии до индикативного уровня предельной цены тепла». В Пермском крае предельный уровень цены на тепло должен быть достигнут в течение пяти лет. Таким образом, со своеобразной рассрочкой в пять лет мы должны переехать конечную точку, в предельную цену на тепло.
В Перми ситуация с тарифами усугубляется тем, что у разных жителей разные тарифы на тепло изначально. Есть те, кто платит по тарифу «Пермской сетевой компании» (ПСК), есть те, у кого тариф «Т Плюс». Разница примерно 25%, у ПСК тариф 2127 рублей за гигакалорию, а у пермского филиала «Т Плюс» 1772 рубля за гигакалорию. А предельная цена, к которой должны прийти в Пермском крае, это 3 тыс. рублей за гигакалорию. То есть и те, кто платит 1772 за гигакалорию, и те, кто платит 2127, через пять лет должны будут платить три с лишним тысячи рублей. Или больше, ведь предельная цена не совсем предельная, а каждый год ее пересчитывают. Ну, а что вы хотели? Инфляция.
Что еще интересно, предельную цену в 3 тыс. рублей могут установить хоть завтра, сдерживают ее здравый смысл и соглашения между теплоснабжающими организациями и муниципалитетами. Так, соглашением между ПАО «Т Плюс» и муниципальным образованием Пермь с 1 декабря 2022 года определен рост цены для потребителей — 5%, при утвержденном Правительством РФ среднем индексе изменения роста платы граждан за коммунальные услуги — 9%.
Но там, где соглашений заключено не было, ресурсоснабжающие организации выставили предельную цену. В итоге для нескольких предпринимателей Перми тариф на тепло вырос в полтора раза. Сейчас по этому поводу идет судебный процесс, бизнесмены оспаривают такой резкий рост стоимости ресурса.
«Часть города живет по одним правилам, там есть график поэтапного доведения до предельного уровня цены, утвержденный губернатором Пермского края, а у части города этого графика нет, на них не распространяется он, поэтому, привет, работаем по полному предельному уровню цены. Вообще бардак полный», — удивляется Виталий Степанов.
По данным Минтарифов Пермского края, в модели «альткотельной» цена определяется исходя из характеристик системы централизованного теплоснабжения, без привязки к ресурсоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация заключает с органами местного самоуправления соглашение об исполнении схемы теплоснабжения, в котором определяет цену для потребителей с учетом мероприятий, установленных схемой теплоснабжения муниципального образования.
«Для потребителей такой подход к определению цены обеспечивает повышение качества и надежности оказания услуг теплоснабжения», — считают в министерстве. Считается, что теплоснабжающие организации, заключившие соглашения о цене на тепло с муниципалитетами, будут вкладывать средства в ремонт сетей, инвестировать в развитие сетевой инфраструктуры.
Но если раньше инвестиционная составляющая включалась в тариф, сейчас этого нет. Сейчас этого ничего нет. Сейчас эти инвестпрограммы если и существуют, то никакому контролю со стороны потребителей не доступны. «Потребителей серьезно подвинули, и они не смогут выяснить, насколько обоснована цена, реализуется ли инвестпрограмма со стороны естественной монополии», — объясняет Виталий Степанов. Что может потребитель? Жаловаться на качество услуги, если она оказывается некачественно.
При этом метод альткотельной применяется в крупных городах, для крупных теплоснабжающих организаций, в отдаленных территориях остаются старые основы ценообразования, метод экономически обоснованных затрат, или долгосрочный тариф, никто не отменял.
Виталий Степанов не верит, что новый метод формирования тарифа на тепло повлечет за собой инвестиции со стороны естественных монополий. По его словам, во-первых, сами соглашения монополистов с властями носят декларативный характер, плюс все инвестиции производятся за счет потребителей, а вкладывает ли теплоснабжающая организация свои средства, теперь точно невозможно будет выяснить.
Во-вторых, такой подход может работать только в ситуации строжайшего контроля за инвестициями, за работой системы теплоснабжения со стороны органов государственной власти. Большой вопрос, осуществляется ли этот контроль должным образом.
Ну и в-третьих, нет уверенности в том, что владелец теплоснабжающей организации готов жить в России, десятилетиями компанию развивать, вкладываться на будущее.