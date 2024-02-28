Появилось видео с падением нового метеорите в Челябинске. Что говорят власти?

Метеорит в Челябинске упал 15 февраля 2013 года — его диаметр был около 18 м, масса — 11 тыс. тонн. В НАСА отмечают, что это самое большое из известных небесных тех из тех, что падали на планету после Тунгусского метеорита в 1908 году. От челябинского метеорита пострадали люди — в домах выбило окна. При этом основная масса метеорита разрушилась на высоте 23,3 км над городом.