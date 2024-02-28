Появилось видео с падением нового метеорите в Челябинске. Что говорят власти?

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27 февраля в соцсетях появился фрагмент с видеорегистратора, на котором летит неопознанный летающий объект. Люди предположили, что это очередной метеорит.
Власти Челябинской области пояснили, что видео — фейк, так как есть признаки монтажа. Вдобавок, на городских камерах этот неопознанный объект обнаружить не удалось. Сообщений в МЧС по поводу падения объекта не поступало.
В тот же день появилось продолжение видео. Два парня якобы нашли место падения метеорита, где рядом с горящей землей обнаружили листовку с призывом идти голосовать на президентские выборы.
Метеорит в Челябинске упал 15 февраля 2013 года — его диаметр был около 18 м, масса — 11 тыс. тонн. В НАСА отмечают, что это самое большое из известных небесных тех из тех, что падали на планету после Тунгусского метеорита в 1908 году. От челябинского метеорита пострадали люди — в домах выбило окна. При этом основная масса метеорита разрушилась на высоте 23,3 км над городом.