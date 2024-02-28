Пожаловались соседи. Пермячку оштрафовали за флаг ЛГБТ в окне

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Суд оштрафовал пермячку за размещение флага ЛГБТ-сообщества на окне. В решении суда Индустриального районного суда сказано, что назначен штраф, однако размер его не назвал, как и дату выявления нарушения. По информации Properm.ru, флаг увидели 5 февраля — на него пожаловались соседи. Штраф составил 1 тыс. рублей.
Пермячка согласилась в суде с составленным протоколом, девушка пояснила, что правда разместила флаг в оконном проеме, однако не думала, что это будет нарушением закона — экстремистских убеждений она не имеет.
«Размещая в оконном проеме флага экстремистского общественного движения, демонстрирование которого запрещено Федеральными законами, П должна была осознавать противоправный характер своих действий и предвидеть их вредные последствия», — сказано в решении.
При вынесении решения суд принял во внимание смягчающие обстоятельства — признание вины и хронические заболевания. Помимо выплаты штрафа пермячка должна отдать флаг — после вступления постановления в силу его уничтожат.
Протокол на девушку составили по ч.1 ст. 20.3 КоАП — демонстрирование символики экстремистских организаций. По этой части статьи предусмотрен штраф от 1 до 2 тыс. рублей, либо арест на срок до 15 суток. При этом обязательна конфискация предмета административного правонарушения.
Верховный суд РФ признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России — это произошло еще 30 ноября. Сам процесс проходил в закрытом режиме — на него не могли как журналисты, так и представители движения.