properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Пермячку оштрафовали за флаг ЛГБТ в окне

Пожаловались соседи. Пермячку оштрафовали за флаг ЛГБТ в окне

28 февраля 2024, 09:05
Фото: ideogram.ai

Пермячку оштрафовали за флаг ЛГБТ в окне

Девушка признала свою вину, но пояснила, что не придерживается экстремистских взглядов.
Сюжет
ЛГБТ

Суд оштрафовал пермячку за размещение флага ЛГБТ-сообщества на окне. В решении суда Индустриального районного суда сказано, что назначен штраф, однако размер его не назвал, как и дату выявления нарушения. По информации Properm.ru, флаг увидели 5 февраля — на него пожаловались соседи. Штраф составил 1 тыс. рублей.

Пермячка согласилась в суде с составленным протоколом, девушка пояснила, что правда разместила флаг в оконном проеме, однако не думала, что это будет нарушением закона — экстремистских убеждений она не имеет.

«Размещая в оконном проеме флага экстремистского общественного движения, демонстрирование которого запрещено Федеральными законами, П должна была осознавать противоправный характер своих действий и предвидеть их вредные последствия», — сказано в решении.

При вынесении решения суд принял во внимание смягчающие обстоятельства — признание вины и хронические заболевания. Помимо выплаты штрафа пермячка должна отдать флаг — после вступления постановления в силу его уничтожат.

Протокол на девушку составили по ч.1 ст. 20.3 КоАП — демонстрирование символики экстремистских организаций. По этой части статьи предусмотрен штраф от 1 до 2 тыс. рублей, либо арест на срок до 15 суток. При этом обязательна конфискация предмета административного правонарушения.

Верховный суд РФ признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России — это произошло еще 30 ноября. Сам процесс проходил в закрытом режиме — на него не могли как журналисты, так и представители движения.

Читайте также:
Прокуратура Перми подала в суд на муниципальный театр «У Моста»Пермский общественник не добился конкретики о запрете ЛГБТ-движения через судОсужденную за вымогательство медиаменеджера этапировали в пермское СИЗО
#Суд#Пермь#Штраф#ЛГБТ
Подпишитесь
«Потребителей подвинули». Больше никто не узнает, что спрятано в тарифе на тепло
Сегодня, 05:48
Осужденную за вымогательство медиаменеджера этапировали в пермское СИЗО
Сегодня, 07:02
Министр строительства РФ Файзуллин посетил стройку нового здания Пермской галереи
Сегодня, 06:51
«Лента» начала проверку филиалов в Прикамье из-за металлической стружки в сыре
Сегодня, 05:15
Десятки пермяков остались без воды из-за потопа на Чернышевского
Сегодня, 06:19