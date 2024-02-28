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Представлены эскизы интерьеров будущей гостиницы в здании ВКИУ в Перми

Представлены эскизы интерьеров будущей гостиницы в здании ВКИУ в Перми

28 февраля 2024, 04:31
Фото: министерство по туризму Пермского края
Проект реализуют «Корпорация Туризм.РФ» и «Фонд развития Пермского края».

«Корпорация Туризм.РФ» и «Фонд развития Пермского края» представили эскизный план архитектурных решений интерьеров гостиничного комплекса в здании ВКИУ по ул. Окулова, 4 в Перми. Публикует эскизы 59.RU.

Здание планируют оборудовать современной мебелью в сдержанной цветовой гамме. Сейчас специалисты готовят и оформляют документы на получение разрешения на строительство объекта.

Ранее департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерный паспорт объекта с учетом требований Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Прикамья. Фасад здания гостиницы будет выполнен в желто-серых тонах, также на объекте установят архитектурную подсветку.

Проект по реконструкции здания под четырехзвездочную гостиницу по адресу ул. Окулова, 4 в Перми в январе получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Сейчас, по данным минтуризма, ведется работа по подготовке конкурсной документации для определения исполнителя строительно-монтажных работ. В ближайшее время ожидается получение разрешения на строительство объекта.

Планируется создание гостиницы на 198 номеров с конференц-залом фитнес и спа-центром, рестораном и банкетным залом. Прогнозируется, что гостиница сможет принимать 27 тыс. туристов ежегодно.

Застройщиком выступает ООО «СЗ „Окулова, 4“», учредителями компании являются «Корпорация Туризм.РФ» и «Фонд развития Пермского края». Документация проекта разработана совместно ООО «Монолит М» и ООО «ГВЭ». В сентябре прошлого года план получил отрицательное заключение и был отправлен на устранение сделанных замечаний. На тот момент был завершен подготовительный этап к строительно-монтажным работам, обустроена стройплощадка и частично демонтированы конструкции внутри здания.

Пермское высшее военное командно-инженерное училище было расформировано в 2003 году. Во время Великой Отечественной войны в нем учились механики и летчики советской армии. Бывшее учебное заведение было решено переделать под гостиницу.

Фото: «Корпорация Туризм.РФ»
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#Пермь#Вкиу#Проект#Гостиница
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