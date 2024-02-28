Производству калиевой селитры «Азота» — 85 лет

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Производству калиевой селитры (нитрат калия) — премиального продукта филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ — исполнилось 85 лет.
Калиевая селитра SOLAR — высокоэффективное азотно-калийное водорастворимое удобрение с повышенным содержанием калия — 46,2%. Нитрат калия, выпускаемый «Уралхимом», считается эталоном химической чистоты среди аналогичных продуктов на рынке. Ценное минеральное удобрение, богатое калием и азотом, активно используется в сельском хозяйстве для выращивания широкого спектра культур в открытом грунте и теплицах. Высокое качество продукта подтверждено многими международными сертификатами. В 2023 году калиевая селитра стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».
Технология производства была разработана в 30-е годы ХХ века на Березниковском химическом комбинате (БХК) группой инженерно-технических работников во главе с Владимиром Посталовским. Начиная с 1939 года филиал «Азот» стабильно производит калиевую селитру высокого качества. Сейчас ее объем — 25 тыс. тонн в год.
Сергей Коноплев, начальник цеха нитрит-нитратных солей филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:
— Способ получения калиевой селитры, реализованный в филиале «Азот», выгоден как по технико-экономическим показателям, так и с точки зрения экологии. В отделении по выпуску калиевой селитры цеха нитрит-нитратных солей работают более 40 человек, среди которых аппаратчики, машинисты, операторы ДПУ. Все они — профессионалы своего дела, нацеленные на результат.
Справка. Владимир Посталовский стоял у истоков отечественной азотной промышленности. Ему принадлежит проект завода по производству слабой азотной кислоты на БХК, строительство которого он курировал, ряд разработок по производству аммиачной селитры, технология получения калиевой селитры конверсионным методом.