Производству калиевой селитры «Азота» — 85 лет

Технология производства была разработана в 30-е годы ХХ века на Березниковском химическом комбинате (БХК) группой инженерно-технических работников во главе с Владимиром Посталовским. Начиная с 1939 года филиал «Азот» стабильно производит калиевую селитру высокого качества. Сейчас ее объем — 25 тыс. тонн в год.