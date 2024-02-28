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Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

В Перми утром 28 февраля прорвало трубу у дома на ул. Чернышевского

«Прорвало пять минут назад». В микрорайоне Островский произошел потоп

28 февраля 2024, 04:57
Фото: chp_59_perm / Telegram

В Перми утром 28 февраля прорвало трубу у дома на ул. Чернышевского

К месту происшествия направлены специалисты.

В микрорайоне Островский произошла коммунальная авария на сетях. Вероятно, прорвало трубопровод, предполагают пермяки в Telegram-каналах и социальных сетях.

Происшествие на сетях случилось у дома на Чернышевского, 15 сегодня утром, 28 февраля. «Прорвало пять минут назад», — говорит один из пермяков за кадром в одном из видео, опубликованном в Telegram-канале «Это Пермь». По словам очевидцев, это третий потоп за полтора месяца.

Сейчас к месту ЧП направили специалистов. «Бригада выехала для обследования и локализации утечки. Если потребуется отключение воды у потребителей, сообщим дополнительно», — пояснили Properm.ru в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».

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#Видео#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Потоп в перми
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