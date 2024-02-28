«Прорвало пять минут назад». В микрорайоне Островский произошел потоп

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В микрорайоне Островский произошла коммунальная авария на сетях. Вероятно, прорвало трубопровод, предполагают пермяки в Telegram-каналах и социальных сетях.
Происшествие на сетях случилось у дома на Чернышевского, 15 сегодня утром, 28 февраля. «Прорвало пять минут назад», — говорит один из пермяков за кадром в одном из видео, опубликованном в Telegram-канале «Это Пермь». По словам очевидцев, это третий потоп за полтора месяца.
Сейчас к месту ЧП направили специалистов. «Бригада выехала для обследования и локализации утечки. Если потребуется отключение воды у потребителей, сообщим дополнительно», — пояснили Properm.ru в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».