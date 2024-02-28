«Прорвало пять минут назад». В микрорайоне Островский произошел потоп

Происшествие на сетях случилось у дома на Чернышевского, 15 сегодня утром, 28 февраля. «Прорвало пять минут назад», — говорит один из пермяков за кадром в одном из видео, опубликованном в Telegram-канале «Это Пермь». По словам очевидцев, это третий потоп за полтора месяца.