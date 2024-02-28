РЭО отправит 16 арт-объектов на ВФМ в Сочи в рамках конкурса «Зеленый квадрат»

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
По словам гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, искусство является действенным инструментом экологического просвещения. «Зелёный квадрат» помог найти художников, интересующихся экологической тематикой и экономикой замкнутого цикла. Из 30 работ, созданных в рамках финального этапа конкурса, 16 отправятся на ВФМ. С ними ознакомятся тысячи участником молодёжного форума. Это позволит им обратиться к теме экологии и переработки отходов, пишет 56orb.ru.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что в ходе конкурса определили 53 лучших концепта. Их авторы работали под руководством резидентов арт-кластера «Таврида».
Все работы изготовлены из мусора и вторичного сырья. Темой ряда работ стали животные — символы государств — участников ВМФ.
Победители конкурса смогут участвовать в IV конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России». Также Российский экологический оператор поможет в продвижении этих работ на отечественных и зарубежных площадках.