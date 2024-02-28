РЭО отправит 16 арт-объектов на ВФМ в Сочи в рамках конкурса «Зеленый квадрат»

По словам гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, искусство является действенным инструментом экологического просвещения. «Зелёный квадрат» помог найти художников, интересующихся экологической тематикой и экономикой замкнутого цикла. Из 30 работ, созданных в рамках финального этапа конкурса, 16 отправятся на ВФМ. С ними ознакомятся тысячи участником молодёжного форума. Это позволит им обратиться к теме экологии и переработки отходов, пишет 56orb.ru.