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РЭО отправит 16 арт-объектов на ВФМ в Сочи в рамках конкурса «Зеленый квадрат»

РЭО отправит 16 арт-объектов на ВФМ в Сочи в рамках конкурса «Зеленый квадрат»

28 февраля 2024, 12:31
Фото: reo.ru
В Крыму закончилась смена участников конкурса «Зелёный квадрат», организованного ППК «РЭО». 16 арт-объектов будут направлены на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи в рамках второго этапа конкурса.

По словам гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, искусство является действенным инструментом экологического просвещения. «Зелёный квадрат» помог найти художников, интересующихся экологической тематикой и экономикой замкнутого цикла. Из 30 работ, созданных в рамках финального этапа конкурса, 16 отправятся на ВФМ. С ними ознакомятся тысячи участником молодёжного форума. Это позволит им обратиться к теме экологии и переработки отходов, пишет 56orb.ru.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что в ходе конкурса определили 53 лучших концепта. Их авторы работали под руководством резидентов арт-кластера «Таврида».

Все работы изготовлены из мусора и вторичного сырья. Темой ряда работ стали животные — символы государств — участников ВМФ.

Победители конкурса смогут участвовать в IV конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России». Также Российский экологический оператор поможет в продвижении этих работ на отечественных и зарубежных площадках.

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