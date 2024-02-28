Роспотребнадзор начал проверку в школьной столовой в Прикамье, где дети нашли червей

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Родители из поселка Менделеево Карагайского округа пожаловались на проблемы в школьной столовой. По словам родителей, дети обнаружили червей в тарелках с гречей, сообщает 59.RU. При этом местные жители утверждают, что черви были не в одной тарелке, а в нескольких.
Дети и ранее жаловались на проблемы, но тогда они были менее серьезными: недоваренное или недожаренное мясо, волосы в еде.
Фотографии червей в еде появились в сообществе «Подслушано#Менделеево (Пермский край, #Карагай)». Автор поста отмечает, что родители ходили к руководству школы: «На нас посмотрели, посмеялись и на этом все закончилось. Родители сказали выставить, чтобы все видели».
Директор Менделеевской средней школы Татьяна Богданова предположила, что фото могут быть недостоверными, так как если червяк был проваренный, то у него был бы другой цвет. Вдобавок, в тот день, когда было сделано фото, детям давали яблоки.
Видимо, директор намекает на то, что дети достали червяков из яблок и положили их в гречу, но непонятно, почему тогда яблоки были червивые.
В краевом Роспотребнадзоре пояснили, что жалоб на питание в школе не было. Было решено провести внеплановую проверку в учебном заведении.
В администрации Карагайского округа утверждают, что проверка уже начата и она сейчас продолжается. В столовой проверили продукты питания, документы поставщиков и условия хранения: «Нарушений не выявлено, гарнир из гречи приготовлен в соответствии с технологической картой».