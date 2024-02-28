Скончался экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
Ушел из жизни бывший глава правительства СССР Николай Рыжков, сегодня сообщила в своем Telegram-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу», — написала она.
Николай Рыжков прожил 94 года. Он родился в 1929 году в Донецкой области (сейчас — Донецкая народная республика). Мужчина работал на посту главы правительства СССР с 1985 по 1991 годы.
С 2003 по 2023 годы был сенатором от Белгородской области, а до этого — в 1999–2003 годах — депутатом Госдумы РФ III созыва. В 1986 году Рыжков возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988 — координировал работы после землетрясения в городе Спитак в Армении. Политик участвовал в разработке концепции реформирования советской экономики и выступал за постепенный переход к рыночному социализму.