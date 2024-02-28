Скончался экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

Ушел из жизни бывший глава правительства СССР Николай Рыжков, сегодня сообщила в своем Telegram-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу», — написала она.