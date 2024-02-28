properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Стали известны новые подробности аварии, где пермячку убило колесом

Стали известны новые подробности аварии, где пермячку убило колесом

28 февраля 2024, 12:07
Фото: E1.RU / ГИБДД Свердловской области
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 266 УК РФ.

Прокуратура Кировграда установила, что фура, колесо которой убило 20-летнюю пермячку, была неисправна. В феврале, незадолго до аварии, у грузовика заменили колесо в одной из екатеринбургских автомастерских. Об этом сообщил портал 59.RU.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, механики шиномонтажа выпустили транспортное средство в неисправном состоянии, что стало причиной отсоединения колеса. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортного средства и выпуск его в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Инцидент произошел 16 февраля на трассе под Екатеринбургом. Жительница Перми вместе с ее молодым человеком вышли из машины, чтобы помочь пострадавшим в аварии. У проезжающего мимо большегруза отлетело колесо, после чего попало девушке по голове. Через несколько дней она скончалась в больнице. Пара должна была скоро пожениться.

Читайте также:
Родные пермячки, умершей от удара колесом в голову, хотят открыть автошколу Умершую от удара колесом в голову пермячку похоронят в свадебном платье В Свердловской области умерла пермячка, которую сбило колесо от большегруза
#Убийство#Авария#Прокуратура#Уголовное дело#Екатеринбург#Смерть#Больница#Фура#Неисправность#Свердловская область#Грузовик#Трасса#Голова#Пострадавшие#Инцидент#Подробности#Большегруз#Молодой человек#Колесо#Екатеринбургская автомастерская#Недоброкачественный ремонт#Технические неисправности#Прия#Скончаться#Пара#Пожениться
Подпишитесь
«Захотелось избавиться от меня». Суд оставил пермскую журналистку в СИЗО
Сегодня, 11:35
«Потребителей подвинули». Больше никто не узнает, что спрятано в тарифе на тепло
Сегодня, 05:48
Пожаловались соседи. Пермячку оштрафовали за флаг ЛГБТ в окне
Сегодня, 09:05
Министр строительства РФ Файзуллин посетил стройку нового здания Пермской галереи
Сегодня, 06:51
«Лента» начала проверку филиалов в Прикамье из-за металлической стружки в сыре
Сегодня, 05:15
Десятки пермяков остались без воды из-за потопа на Чернышевского
Сегодня, 06:19