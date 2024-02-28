Стали известны новые подробности аварии, где пермячку убило колесом

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Прокуратура Кировграда установила, что фура, колесо которой убило 20-летнюю пермячку, была неисправна. В феврале, незадолго до аварии, у грузовика заменили колесо в одной из екатеринбургских автомастерских. Об этом сообщил портал 59.RU.
По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, механики шиномонтажа выпустили транспортное средство в неисправном состоянии, что стало причиной отсоединения колеса. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортного средства и выпуск его в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть человека).
Инцидент произошел 16 февраля на трассе под Екатеринбургом. Жительница Перми вместе с ее молодым человеком вышли из машины, чтобы помочь пострадавшим в аварии. У проезжающего мимо большегруза отлетело колесо, после чего попало девушке по голове. Через несколько дней она скончалась в больнице. Пара должна была скоро пожениться.