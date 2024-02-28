Стали известны новые подробности аварии, где пермячку убило колесом

Инцидент произошел 16 февраля на трассе под Екатеринбургом. Жительница Перми вместе с ее молодым человеком вышли из машины, чтобы помочь пострадавшим в аварии. У проезжающего мимо большегруза отлетело колесо, после чего попало девушке по голове. Через несколько дней она скончалась в больнице. Пара должна была скоро пожениться.