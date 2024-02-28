Суд изменил приговор жителю Кузбасса, сделав наказание более суровым

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Кемеровский областной суд ужесточил наказание 29-летнему жителю Анжеро-Судженска, переквалифицировав его преступление. Мужчина нарушил закон, поссорившись с женщиной. В ходе конфликта он ударил ее кулаком в левый висок, после чего потерпевшая упала, ударилась затылком о бетонный пол и скончалась.
Как сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, первоначально кузбассовца признали виновным в причинении смерти по неосторожности. За это ему назначили один год ограничения свободы. Однако прокурор Анжеро-Судженска с этим не согласился и обжаловал приговор суда.
При пересмотре уголовного дела статью переквалифицировали на более тяжелую — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина будет отбывать восемь лет в исправительной колонии строгого режима.