Суд изменил приговор жителю Кузбасса, сделав наказание более суровым

Как сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, первоначально кузбассовца признали виновным в причинении смерти по неосторожности. За это ему назначили один год ограничения свободы. Однако прокурор Анжеро-Судженска с этим не согласился и обжаловал приговор суда.