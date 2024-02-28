Топ-10 рецептов вкусных блинов на Масленицу 2024

С каждым днем солнца становится все больше, и жить хочется тоже больше. А 11 марта стартует масленичная неделя, которая завершится 17-го числа. Самое время начинать петь, гулять, водить хороводы, жечь чучело и печь блины. Думаем, с первыми двумя традициями вы знакомы, а вот как испечь вкусные блины, да еще и «не комом», для многих остается загадкой. Рецепт прост: берете простой советский…