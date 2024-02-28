Топ-10 рецептов вкусных блинов на Масленицу 2024

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
С каждым днем солнца становится все больше, и жить хочется тоже больше. А 11 марта стартует масленичная неделя, которая завершится 17-го числа. Самое время начинать петь, гулять, водить хороводы, жечь чучело и печь блины. Думаем, с первыми двумя традициями вы знакомы, а вот как испечь вкусные блины, да еще и «не комом», для многих остается загадкой. Рецепт прост: берете простой советский…
Взбейте яйца с сахаром и солью венчиком. Добавьте примерно 100 мл теплого молока и взбейте еще раз. Посыпьте просеянную муку и соду, хорошо перемешайте.
Постепенно добавляйте оставшееся молоко, тщательно помешивая тесто до получения однородной консистенции. Затем налейте растительное масло, взбейте и дайте тесту настояться в течение 10–15 минут.
Намажьте сковороду небольшим количеством масла и хорошо разогрейте, после чего налейте тонкий слой теста и обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до получения золотистого цвета.
Смазывать сковороду следует только перед приготовлением первого блина.
Подготовьте ингредиенты. Используйте молоко любой жирности или смесь молока и воды в равных пропорциях. В миску налейте небольшое количество теплого молока и добавьте яйца. Тщательно взбейте венчиком.
Постепенно влейте оставшееся молоко и растительное масло. Посолите, добавьте немного сахара и просеянную муку. Добавляйте муку постепенно, контролируя консистенцию теста.
Тщательно перемешайте во избежание образования комков. При необходимости используйте миксер. Если тесто получилось густым, разбавьте его горячей водой. Более жидкое тесто даст тонкие и ажурные блины.
Смажьте сковороду небольшим количеством растительного масла перед выпеканием первого блина.
При помощи блендера тщательно смешайте спелые бананы с овсянкой, яйцами, разрыхлителем и небольшим количеством соли. Дайте смеси настояться 15–20 минут при комнатной температуре, чтобы ингредиенты хорошо соединились.
После этого разогрейте сковороду, смажьте ее маслом и нагрейте на среднем огне. Постепенно выливайте небольшие порции теста на сковороду и жарьте блины до золотистой корочки с обеих сторон, примерно по две минуты на каждую сторону. Подавать блюдо можно также с блинами и со сгущенкой.
Смешайте муку, сахар, соль и дрожжи в одной ёмкости. Добавьте масло и начните постепенно вливать подогретую воду, помешивая венчиком. Убедитесь, что все ингредиенты хорошо соединились.
Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте его на 40 минут в тёплом месте, чтобы оно поднялось. Если тесто кажется вам слишком густым, добавьте немного тёплой воды и хорошо размешайте.
Разогрейте сковороду, смазанную маслом. Равномерно распределите тесто по сковороде и жарьте его до золотистого цвета с обеих сторон. Не забудьте смазать сковороду маслом перед выпеканием первого блина.
В одной миске смешайте просеянную муку, сахар, разрыхлитель и соль. После этого добавьте кокосовое молоко и корицу, тщательно перемешивая все ингредиенты. Влейте в получившееся тесто растительное масло и оставьте на 10–15 минут для насыщения вкуса.
Разогрейте сковороду с маслом, налейте часть теста и жарьте до золотистой корочки с двух сторон. Не забывайте смазывать сковороду маслом перед приготовлением каждого блина, чтобы избежать прилипания.
Взбейте яйца вместе с солью, содой и сахаром. Далее добавьте растительное масло, половину просеянной муки и кефира, и тщательно перемешайте все ингредиенты. Постепенно введите оставшуюся муку и кефир, продолжая перемешивать до получения однородного теста. Дайте тесту настояться в течение 15 минут.
Затем смажьте сковороду растительным маслом и разогрейте ее хорошо. Разлейте по сковороде тонкий слой теста и обжаривайте его на среднем огне до золотистого цвета со всех сторон. Не забывайте периодически смазывать сковороду маслом.
Смешайте сахар и лимонную кислоту в воде, после чего постепенно добавляйте муку, аккуратно размешивая для избежания комков. Посолите по вкусу. После этого введите соду и растительное масло, оставьте на 10 минут. Тесто готово.
Для более сладких блинов можно увеличить количество сахара. Обжаривайте блины на умеренном огне до золотистой корочки.
В большой миске соедините молоко, соль и два яйца, затем взбейте до однородности. Постепенно влейте растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте.
Отделите белки от желтков оставшихся яиц. Добавьте желтки в молочную смесь и взбейте. По желанию можно добавить немного сахара.
В другой чаше соедините муку и разрыхлитель. Влейте молочную массу и тщательно перемешайте до однородности. В отдельной посуде взбейте белки в пышную пену, затем аккуратно введите их в тесто и осторожно перемешайте.
Хорошо разогрейте сковороду без добавления масла и выложите на нее толстый слой теста. Выпекайте под крышкой на умеренном огне.
В глубокой миске соедините сгущенку с горячей водой, тщательно размешайте. Постепенно добавьте муку и продолжайте помешивать до получения однородной массы. Взбейте яйца, добавьте соль и растопленное сливочное масло, еще раз хорошо перемешайте.
Разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом. Готовьте блины по примерно две минуты с каждой стороны.
Растопите масло на водяной бане и дайте ему остыть до комнатной температуры. С помощью миксера взбейте молоко с яйцами, затем добавьте масло и продолжайте взбивать.
Смешайте муку с солью и сахаром. Постепенно добавляйте около половины жидкой смеси и взбивайте, чтобы избежать образования комков. Затем влейте оставшуюся молочную смесь и еще раз хорошо взбейте до получения однородного теста.
Оставьте готовое блинное тесто на 20–30 минут (или немного дольше) и перед выпеканием хорошо перемешайте.
Смажьте сковороду маслом и разогрейте на среднем огне. Нанесите тонкий слой теста на сковороду. Когда нижняя сторона станет золотистой, переверните блин и подрумяньте с другой стороны.
Взбейте яйца с солью и добавьте немного сахара для приятной сладости. Постепенно вливайте тёплую воду и продолжайте взбивать, пока не получится однородная масса. После этого аккуратно всыпьте разрыхлитель и муку, тщательно перемешайте до получения гладкого теста. Добавьте растопленное масло и оставьте на 10 минут, чтобы тесто отдохнуло и стало ещё более воздушным.
Хорошо смажьте сковороду маслом и разогрейте. Выкладывайте тесто на сковороду тонким слоем и выпекайте блины на среднем огне.
Приятного аппетита!