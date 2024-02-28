Тёплая вода утром влияет на организм и полезные привычки

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Идея выпивать достаточное количество воды не нова, но не все придерживаются этого правила. Культура употребления тёплой воды была заимствована из Китая, где это является целым ритуалом, который дети изучают с детства, пишет ИА RuNews24.ru.
По словам Лебедевой, тёплая вода утром и в течение дня способствует улучшению кровообращения и обмена веществ, нормализации работы желудочно-кишечного тракта и помогает избавиться от запоров.
Она также советует добавить в воду немного сока лимона, так как это может стимулировать образование соляной кислоты в желудке, уменьшить отёчность и улучшить цвет лица.
В целом, тёплая вода помогает очищать организм от токсинов.
Эксперт советует пить горячую воду регулярно и обещает, что организм ответит благодарностью.