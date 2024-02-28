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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Тёплая вода утром влияет на организм и полезные привычки

28 февраля 2024, 06:18
Врач-эндокринолог Диляра Лебедева объяснила, почему полезно пить стакан тёплой воды натощак.

Идея выпивать достаточное количество воды не нова, но не все придерживаются этого правила. Культура употребления тёплой воды была заимствована из Китая, где это является целым ритуалом, который дети изучают с детства, пишет ИА RuNews24.ru.

По словам Лебедевой, тёплая вода утром и в течение дня способствует улучшению кровообращения и обмена веществ, нормализации работы желудочно-кишечного тракта и помогает избавиться от запоров.

Она также советует добавить в воду немного сока лимона, так как это может стимулировать образование соляной кислоты в желудке, уменьшить отёчность и улучшить цвет лица.

В целом, тёплая вода помогает очищать организм от токсинов.

Эксперт советует пить горячую воду регулярно и обещает, что организм ответит благодарностью.

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