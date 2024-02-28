В 2023 году малый бизнес привлек триллион рублей под поручительства НГС

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Корпорация МСП, действующая по поручению правительства, выступила оператором системы, обеспечивая значительную финансовую поддержку малому и среднему предпринимательству.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что прошлый год стал рекордным в плане объема предоставленных кредитов, который увеличился на 35% по сравнению с 2022 годом, пишет ТАСС. Также было отмечено увеличение числа одобренных кредитов и контрактов на 5%: оно достигло 56 тысяч.
За последние пять лет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Национальная гарантийная система выделила 3,3 триллиона рублей кредитов, обеспеченных гарантиями Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка. В 2023 году лидерами по полученному финансированию стали предприятия сферы гостеприимства, сумевшие привлечь 34,2 миллиарда рублей (рост на 76%), а также секторы транспортировки и хранения (90 миллиардов рублей, 66%), обрабатывающих производств (280 миллиардов рублей, 48%) и научно-технической деятельности (39 миллиардов рублей, 40%).
Этот значительный рост стал возможным благодаря программе инвестиционного кредитования приоритетных отраслей «ПСК+1764», которая способствовала расширению производства, увеличению выпуска продукции и созданию новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе.
Свердловская и Нижегородская области оказались лидерами по увеличению финансирования малого и среднего бизнеса с поддержкой НГС, достигнув прироста в 105% и 103% соответственно, сумев привлечь 44 и 45 миллиардов рублей. Также в этот список вошли Ростовская область, Москва и Санкт-Петербург, увеличившие объемы поддержки на 59%, 52% и 44% соответственно.
Национальная гарантийная система, включающая в себя Корпорацию МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк, предоставляет предпринимателям возможность получить банковское финансирование с использованием гарантий и поручительств. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», запущенному по инициативе президента Владимира Путина и под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.