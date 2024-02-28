В 2023 году малый бизнес привлек триллион рублей под поручительства НГС

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что прошлый год стал рекордным в плане объема предоставленных кредитов, который увеличился на 35% по сравнению с 2022 годом, пишет ТАСС. Также было отмечено увеличение числа одобренных кредитов и контрактов на 5%: оно достигло 56 тысяч.