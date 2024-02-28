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Published Сегодня, 11:04

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В 2024 году на реконструкцию двух корпусов ПГНИУ направят свыше 270 миллионов рублей

В 2024 году на реконструкцию двух корпусов ПГНИУ направят свыше 270 миллионов рублей

28 февраля 2024, 11:04
Фото: properm.ru
В ходе заседания наблюдательного совета ПГНИУ был согласован план финансово-хозяйственной деятельности учебного заведения.
Сюжет
ПГНИУ

На реконструкцию двух корпусов ПГНИУ в 2024 году будет направлено свыше 270 млн рублей. Наблюдательным советом пермского университета под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина рассмотрена концепция развития учебного заведения до 2035 года. Информацию об этом сообщило краевое правительство.

Согласно стратегии, средства краевого бюджета пойдут на восстановление второго и четвертого кампусов учреждения, здания являются объектами культурного наследия. Кроме того, Махонин поручил университету сформировать предложения по повышению привлекательности Соликамского филиала.

По мнению и. о. ректора вуза Игоря Германова, следует акцентировать внимание на привлечение ресурсов для ботанического сада. Германов уточнил, что переговоры по данному вопросу с партнерами уже ведутся.

Во время заседания членами наблюдательного совета ПГНИУ была рекомендована кандидатура Игоря Германова на пост ректора. Вскоре вопрос будет рассмотрен федеральным ведомством. К исполнению обязанностей ректора Германов приступил в феврале 2023 года.

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#ПГНИУ#Бюджет#Университет#Реконструкция#Соликамск#Ботанический сад#Филиал#Ректор#Наблюдательный совет#Корпусы#Минобрнауки РФ
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