В 2024 году на реконструкцию двух корпусов ПГНИУ направят свыше 270 миллионов рублей

На реконструкцию двух корпусов ПГНИУ в 2024 году будет направлено свыше 270 млн рублей. Наблюдательным советом пермского университета под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина рассмотрена концепция развития учебного заведения до 2035 года. Информацию об этом сообщило краевое правительство.