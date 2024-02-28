В эти выходные в Барде пройдет III этап чемпионата России по авторалли

Как говорят специалисты, гонка в Пермском крае станет серьезным испытанием для всех — в том числе для лидеров абсолютного зачета. Местные дороги радуют спортсменов чередованием быстрых участков и отрезков с большой плотностью поворотов, а также рельефом. Весьма высокий процент сходов свидетельствует о сложности трассы.