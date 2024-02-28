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В эти выходные в Барде пройдет III этап чемпионата России по авторалли

В эти выходные в Барде пройдет III этап чемпионата России по авторалли

28 февраля 2024, 12:49
Фото: министерство спорта Пермского края
Участие в этапе примут около 45 экипажей.

В селе Барда в эти выходные, 2 и 3 марта, пройдет III этап чемпионата России по авторалли «Барда Уралхим». Регион впервые за почти 15 лет принимает эти соревнования, сообщают в краевом минспорта.

В III этапе чемпионата России примут участие порядка 45 экипажей. Среди них обладатели титулов прошлых лет, а также новые претенденты. Сейчас в лидерах абсолютного зачета находится пермский экипаж Андрей Мансуров — Дмитрий Медведев. В Нижнем Новгороде, где прошел предыдущий, второй этап соревнований, прикамские гонщики заняли третье место в сильнейшей группе.

Как говорят специалисты, гонка в Пермском крае станет серьезным испытанием для всех — в том числе для лидеров абсолютного зачета. Местные дороги радуют спортсменов чередованием быстрых участков и отрезков с большой плотностью поворотов, а также рельефом. Весьма высокий процент сходов свидетельствует о сложности трассы.

Двухдневная гонка пройдет в том числе по дорогам общего пользования. В связи с чем по этим трассам будет ограничено движение, о чем будет сообщено дополнительно.

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