В этом году в Пермском крае отремонтируют более 50 км дорог по нацпроекту

В краевой столице в рамках нацпроекта в 2024 году планировалось отремонтировать 12 улиц протяженностью более 13 км. Однако благодаря поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о заблаговременной контрактации, почти на всех улицах ремонт удалось провести еще в прошлом году. Сейчас контракты заключатся для выполнения работ из плана 2025 года. В этом году начнутся работу на улицах Героев Хасана, Народовольческой, Монастырской, Ласьвинской, а также других.