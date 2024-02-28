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Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

В этом году в Пермском крае отремонтируют более 50 км дорог по нацпроекту

В этом году в Пермском крае отремонтируют более 50 км дорог по нацпроекту

28 февраля 2024, 04:03
Фото: пресс-служба Минтранса Пермского края
Власти уже заключают контракты на проведение работ для ремонта дорог из плана на 2025 год.

В Пермском крае в 2024 году будет продолжена реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Он проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина. В нынешнем году в регионе должны привести в порядок более 50 км дорог, отремонтировать 11 мостов и путепроводов по всему Прикамью, сообщает пресс-служба краевого Минтранса.

В краевой столице в рамках нацпроекта в 2024 году планировалось отремонтировать 12 улиц протяженностью более 13 км. Однако благодаря поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о заблаговременной контрактации, почти на всех улицах ремонт удалось провести еще в прошлом году. Сейчас контракты заключатся для выполнения работ из плана 2025 года. В этом году начнутся работу на улицах Героев Хасана, Народовольческой, Монастырской, Ласьвинской, а также других.

По программе «Мосты и путепроводы» должны отремонтировать 3,2 тыс. п. м. мостов. В частности, завершится ремонт моста через реку Чусовая в городе Чусовом. В планах есть и ремонт мостов через реки Бикбардинка, Солодовка, Колва.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, нацпроект позволяет подходить к ремонту объектов комплексно: помимо нового асфальта появляются ограждения, остановки, проводится благоустройство тротуаров.

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