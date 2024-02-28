В мае в Перми появится компенсационный автобусный маршрут №72

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В мае в Перми планируют запустить компенсационный автобусный маршрут № 72 от ТРЦ «Планета» до ЦУМа. Конкурс по определению перевозчика будет проведен в апреле, сообщает ИА «Текст».
По данным издания, маршрут № 72 вводится на 1 год 4 месяца. Его задача — поддерживать транспортную связь во время ремонта трамвайных путей и автомобильной дороги по ул. Карпинского.
Работы по расширению ул. Карпинского стартуют в конце весны. Тогда же начнутся работы по обновлению мостового перехода над Транссибирской железнодорожной магистралью.
Предстоящие работы приведут к изменению схемы движения автобусов и трамваев на этом участке. Сейчас здесь курсируют маршруты автобусов № 3, 4, 36, 36К, 59, 59К, а также трамваи № 11 и 12. Трамвайное движение на время реконструкции между Балатово и центром остановится полностью, а автобусы пустят в объезд.