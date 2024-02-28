В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии девушки после обстрела «Лады» полицией

В ходе погони на сигналы полиции водитель не реагировал и пытался скрыться. Служебное огнестрельное оружие было применено в соответствии с законом «О полиции». По данным МВД, за рулем был 21-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Машина передвигалась без номеров, которые, как выяснилось, были сняты с регистрационного учета.