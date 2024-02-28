В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии девушки после обстрела «Лады» полицией

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Раненную 18-летнюю девушку во время обстрела «Лады» полицейскими перевели из реанимации в обычное отделение. Об этом сообщили корреспонденту Properm.ru в Минздраве Прикамья. Инцидент произошел 19 февраля, на автодороге Болгары — Юго-Камский — Крылово.
«Продолжает лечение, находится в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что в больницу поступили два человека — девушка и мужчина. Практически сразу после госпитализации молодой человек покинул медицинское учреждение. Состояние девушки оценивалось как тяжелое.
В ходе погони на сигналы полиции водитель не реагировал и пытался скрыться. Служебное огнестрельное оружие было применено в соответствии с законом «О полиции». По данным МВД, за рулем был 21-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Машина передвигалась без номеров, которые, как выяснилось, были сняты с регистрационного учета.
Дело находится под контролем Главы СУ СК РФ Александра Бастрыкина.