В московском филиале Главного центра спецсвязи представили итоги 15-летней работы

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
Как сообщает mosobl.kp.ru, ссылаясь на комментарий Тамбовцева, за минувшие годы управление расширило список услуг и достигло внушительных финансовых показателей по выручке, каждый год обеспечивая всему предприятию около 30% годового объема.
Во ФГУП ГЦСС входят 77 филиалов, при этом большая часть корреспонденции и грузов приходится на Московский регион. По словам Тамбовцева, управление выступает стратегическим транзитным транспортно-логистическим узлом, что объясняется особенностями организации транспортной системы РФ.
Он рассказал, что управление применяет для транспортировки грузов автомобильный и железнодорожный транспорт и авиацию. Организация располагает собственным автопарком, в котором числятся свыше 450 автомобилей, в том числе бронированные транспортные средства, автомобили с терморежимом и прочий оснащенный спецоборудованием транспорт.
Тамбовцев обратил внимание на то, что порядка 80% перевозок касаются выполнения госзаказов. Речь идет об отправлениях и грузах, содержащих сведения и предметы государственной важности, драгоценные металлы и камни, денежные знаки, опасные грузы, наркотические средства, полиграфическую продукцию, защищенную от подделок.
Остальная доля перевозок приходится на объекты культурного наследия с высокой оценочной стоимостью и услуги экспресс-доставки, в том числе для физлиц.
Управление регулярно занимается транспортировкой материалов для ОГЭ и ЕГЭ, избирательных кампаний, пенсионных средств в отделения почты.
Среди необычных грузов предприятия Тамбовцев выделил части военно-транспортного самолета Ан-12 общей массой 38,5 тонны; кубок Гагарина; шапку Мономаха; уникальную ямальскую ископаемую находку — мамонтенка Любу.
Он подчеркнул, что все обязательства, которые берет на себя управление, выполняются на 100% вне зависимости от сложившихся обстоятельств.
В числе поставленных перед управлением задач Тамбовцев отметил поэтапное внедрение новых технологий, применение накопленных традиционных производственных процессов. Среди стратегических задач он назвал увеличение перечня оказываемых услуг и разработку индивидуальных комплексных подходов.
Кроме того, введенная на предприятии система менеджмента позволяет обеспечить контроль и повышать качество организации работ на каждом из этапов, подчеркнул Тамбовцев.