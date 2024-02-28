В московском филиале Главного центра спецсвязи представили итоги 15-летней работы

Он рассказал, что управление применяет для транспортировки грузов автомобильный и железнодорожный транспорт и авиацию. Организация располагает собственным автопарком, в котором числятся свыше 450 автомобилей, в том числе бронированные транспортные средства, автомобили с терморежимом и прочий оснащенный спецоборудованием транспорт.