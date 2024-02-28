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В Мотовилихинском районе Перми по факту невыплаты зарплаты возбуждено уголовное дело

В Мотовилихинском районе Перми по факту невыплаты зарплаты возбуждено уголовное дело

28 февраля 2024, 04:53
Фото: 1MI
Директор коммерческой организации не выплачивал работникам зарплату более двух месяцев.

В Перми возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы руководителем коммерческой структуры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

С мая по август 2023 года директор коммерческой организации, расположенной на территории Мотовилихинского района Перми, нарушая действующее федеральное законодательство и права работников на вознаграждение за труд, более двух месяцев в полном объеме не выплачивал работникам заработную плату.

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю в отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

В настоящее время следователями продолжается проведение комплекса необходимых следственных действий, направленных на установление наличия задолженности по заработной плате перед иными работниками и детальное выяснение причин и условий образования задолженности.

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#Экономика#Пермь#Зарплата#Уголовное дело#Су скр#Невыплата зарплаты
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