В Мотовилихинском районе Перми по факту невыплаты зарплаты возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
В Перми возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы руководителем коммерческой структуры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
С мая по август 2023 года директор коммерческой организации, расположенной на территории Мотовилихинского района Перми, нарушая действующее федеральное законодательство и права работников на вознаграждение за труд, более двух месяцев в полном объеме не выплачивал работникам заработную плату.
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю в отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).
В настоящее время следователями продолжается проведение комплекса необходимых следственных действий, направленных на установление наличия задолженности по заработной плате перед иными работниками и детальное выяснение причин и условий образования задолженности.