В Очерском ДК простятся с убитым на СВО контрактником

Известно, что Валерий убит 23 января текущего года. Он пошел служить по контракту в июле 2023 года. Окончил Очерскую среднюю школу №1, выучился на электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования в Очерском профессионально-педагогическом колледже. С 2006 по 2008 годы отслужил в армии в воздушно-десантных войсках, а затем работал в Очере электромонтером. Власти сообщают, что у мужчины осталась семья.