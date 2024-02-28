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В Очере 29 февраля состоится прощание с 35-летним погибшим участником СВО

В Очерском ДК простятся с убитым на СВО контрактником

28 февраля 2024, 11:00
Фото: личная страница Алексея Солодникова

В Очере 29 февраля состоится прощание с 35-летним погибшим участником СВО

Мужчина был электромонтером, а затем ушел на спецоперацию.

Завтра, 29 февраля, в 11:00, в Очерском Центральном доме культуры пройдет прощальная панихида, а затем церемония прощания с погибшим на СВО Валерием Чунаревым. Мужчине было 35 лет, сообщает в соцсети «ВКонтакте» глава городского округа Алексей Солодников.

Известно, что Валерий убит 23 января текущего года. Он пошел служить по контракту в июле 2023 года. Окончил Очерскую среднюю школу №1, выучился на электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования в Очерском профессионально-педагогическом колледже. С 2006 по 2008 годы отслужил в армии в воздушно-десантных войсках, а затем работал в Очере электромонтером. Власти сообщают, что у мужчины осталась семья.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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