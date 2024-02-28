В Перми директора МУПа за получение взятки почти в 7 млн рублей отправили в СИЗО

Депутаты Пермской гордумы в августе прошлого года обратили внимание, что Людмила Осинцева руководит еще и частной управляющей компанией ООО «Городской центр ЖКХ». Директор подтвердила, что совмещает должности, но считает, что не противоречит законодательству. Депутаты подчеркивали, что ПМУП ГКТХ с каждым годом теряет позиции в рейтинге УК и количество домов под управлением этой компании сократилось со 184 в 2022 до 178 в 2023 году.