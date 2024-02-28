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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Директор пермского МУПа подозревается в получении взятки в размере 6,8 млн руб.

В Перми директора МУПа за получение взятки почти в 7 млн рублей отправили в СИЗО

28 февраля 2024, 11:33
Фото: личная страница Людмилы Осинцевой в соцсетях

Директор пермского МУПа подозревается в получении взятки в размере 6,8 млн руб.

Недовольство деятельностью организации ранее высказывали в гордуме.

Свердловский районный суд заключил под стражу директора ООО ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» Людмилу Осинцеву. Она подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и будет находиться в СИЗО один месяц и 29 суток — до 23 апреля текущего года, написал «КоммерсантЪ-Прикамье». Ранее Telegram-канал Ural Mash сообщал, что размер взятки составил 6,8 млн рублей.

Как пояснили журналисту Properm.ru в суде, расследованием занимается СУ СКР по Пермскому краю. В следкоме обещали официально прокомментировать позднее.

По информации канала, в течение года Осинцева получала деньги от директора УК ООО «Эверест» за содержание, ремонт и обслуживание аварийных жилых домов и домов, оставшихся без управления. Однако никто этих мероприятий в действительности не проводил. По информации журналиста Properm.ru, речь идет о компании «Эверест», владельцем которой является Владислав Обухов.

В пресс-службе администрации Перми пояснили, что в отношении директора ПМУП ГКТХ проводятся следственные действия. Мэрия оказывает необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов.

Депутаты Пермской гордумы в августе прошлого года обратили внимание, что Людмила Осинцева руководит еще и частной управляющей компанией ООО «Городской центр ЖКХ». Директор подтвердила, что совмещает должности, но считает, что не противоречит законодательству. Депутаты подчеркивали, что ПМУП ГКТХ с каждым годом теряет позиции в рейтинге УК и количество домов под управлением этой компании сократилось со 184 в 2022 до 178 в 2023 году.

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#Общество#Возле кормушки#Пермь#Взятка#Управляющая компания
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