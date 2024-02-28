В Перми директора МУПа за получение взятки почти в 7 млн рублей отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Свердловский районный суд заключил под стражу директора ООО ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» Людмилу Осинцеву. Она подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и будет находиться в СИЗО один месяц и 29 суток — до 23 апреля текущего года, написал «КоммерсантЪ-Прикамье». Ранее Telegram-канал Ural Mash сообщал, что размер взятки составил 6,8 млн рублей.
Как пояснили журналисту Properm.ru в суде, расследованием занимается СУ СКР по Пермскому краю. В следкоме обещали официально прокомментировать позднее.
По информации канала, в течение года Осинцева получала деньги от директора УК ООО «Эверест» за содержание, ремонт и обслуживание аварийных жилых домов и домов, оставшихся без управления. Однако никто этих мероприятий в действительности не проводил. По информации журналиста Properm.ru, речь идет о компании «Эверест», владельцем которой является Владислав Обухов.
В пресс-службе администрации Перми пояснили, что в отношении директора ПМУП ГКТХ проводятся следственные действия. Мэрия оказывает необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов.
Депутаты Пермской гордумы в августе прошлого года обратили внимание, что Людмила Осинцева руководит еще и частной управляющей компанией ООО «Городской центр ЖКХ». Директор подтвердила, что совмещает должности, но считает, что не противоречит законодательству. Депутаты подчеркивали, что ПМУП ГКТХ с каждым годом теряет позиции в рейтинге УК и количество домов под управлением этой компании сократилось со 184 в 2022 до 178 в 2023 году.