В Перми начнется первый существенный снегопад после двухнедельного перерыва

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
В Перми начался снегопад, который синоптики не прогнозировали. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, утром пошел снег под влиянием теплого фронта слабовыраженного циклона. Ожидается, что выпадет не более 2 мм осадков, к вечеру возможно прояснение.
Однако завтра этот циклон будет проходить возле северных границ Прикамья, основная зона осадков вновь достигнет краевой столицы. Ожидается, что снегопад будет сильнее, выпадет до 5 мм осадков.
«Это первый существенный снегопад в Перми более чем за две недели — с 13 февраля», — говорят специалисты.
Сейчас в Перми выпало 32 из 33 мм осадков, но из-за нового снегопада норма осадков за месяц может быть превышена. Прогноз на погоду в выходные пока не меняется — пермяков ждут первые существенные оттепели.