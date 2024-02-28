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В Перми начнется первый существенный снегопад после двухнедельного перерыва

В Перми начнется первый существенный снегопад после двухнедельного перерыва

28 февраля 2024, 05:51
Фото: properm.ru
Метеорологи ждут, что осадки усилятся 29 февраля.

В Перми начался снегопад, который синоптики не прогнозировали. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, утром пошел снег под влиянием теплого фронта слабовыраженного циклона. Ожидается, что выпадет не более 2 мм осадков, к вечеру возможно прояснение.

Однако завтра этот циклон будет проходить возле северных границ Прикамья, основная зона осадков вновь достигнет краевой столицы. Ожидается, что снегопад будет сильнее, выпадет до 5 мм осадков.

«Это первый существенный снегопад в Перми более чем за две недели — с 13 февраля», — говорят специалисты.

Сейчас в Перми выпало 32 из 33 мм осадков, но из-за нового снегопада норма осадков за месяц может быть превышена. Прогноз на погоду в выходные пока не меняется — пермяков ждут первые существенные оттепели.

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#Пермь#Погода
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