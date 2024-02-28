В Перми пройдет Первенство края по плаванию «Веселый дельфин»

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
С 5 по 7 марта в пермском спорткомплексе «Олимпия» пройдет региональный этап Всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин». Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“» поддержит проведение соревнований в рамках благотворительной программы «„Уралхим“ — спорту».
В течение трех дней юные пловцы будут бороться за право представлять Пермский край на Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» в Санкт-Петербурге.
В первенстве региона примут участие юноши и девушки 11-13 лет (2011–2013 годы рождения) с уровнем подготовленности не ниже первого юношеского разряда. Заплывы пройдут на дистанциях 800 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием, 100 м вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине, а также в эстафетах 4×50 м всеми стилями плавания. Каждый участник сможет стартовать не более чем в четырех индивидуальных видах программы.
Торжественное открытие соревнований состоится 5 марта в 11:50. В первые два дня первенства спортсмены определят сильнейших на дистанциях 200 м комплексным плаванием, 800 м вольным стилем и в эстафетном плавании 4×50 м вольным стилем. 7 марта пройдут заплывы на дистанциях 100 м вольным стилем, баттерфляем, брассом и на спине, а также комбинированная эстафета 4×50 м.
Прямая трансляция соревнований будет вестись в группе Федерации плавания Пермского края «ВКонтакте» и на канале в Youtube. Организаторы Первенства: министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия». Соревнования пройдут при спонсорской поддержке АО «ОХК „Уралхим“» и ПАО «Уралкалий».