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Updated Сегодня, 10:26

В Перми пройдет Первенство края по плаванию «Веселый дельфин»

В Перми пройдет Первенство края по плаванию «Веселый дельфин»

28 февраля 2024, 10:24
Фото: пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“»
В нем примут участие юноши и девушки 11-13 лет с юношеским разрядом не ниже первого.

С 5 по 7 марта в пермском спорткомплексе «Олимпия» пройдет региональный этап Всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин». Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“» поддержит проведение соревнований в рамках благотворительной программы «„Уралхим“ — спорту».

В течение трех дней юные пловцы будут бороться за право представлять Пермский край на Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» в Санкт-Петербурге.

В первенстве региона примут участие юноши и девушки 11-13 лет (2011–2013 годы рождения) с уровнем подготовленности не ниже первого юношеского разряда. Заплывы пройдут на дистанциях 800 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием, 100 м вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине, а также в эстафетах 4×50 м всеми стилями плавания. Каждый участник сможет стартовать не более чем в четырех индивидуальных видах программы.

Торжественное открытие соревнований состоится 5 марта в 11:50. В первые два дня первенства спортсмены определят сильнейших на дистанциях 200 м комплексным плаванием, 800 м вольным стилем и в эстафетном плавании 4×50 м вольным стилем. 7 марта пройдут заплывы на дистанциях 100 м вольным стилем, баттерфляем, брассом и на спине, а также комбинированная эстафета 4×50 м.

Прямая трансляция соревнований будет вестись в группе Федерации плавания Пермского края «ВКонтакте» и на канале в Youtube. Организаторы Первенства: министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия». Соревнования пройдут при спонсорской поддержке АО «ОХК „Уралхим“» и ПАО «Уралкалий».

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