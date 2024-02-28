В Перми пройдет Первенство края по плаванию «Веселый дельфин»

В первенстве региона примут участие юноши и девушки 11-13 лет (2011–2013 годы рождения) с уровнем подготовленности не ниже первого юношеского разряда. Заплывы пройдут на дистанциях 800 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием, 100 м вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине, а также в эстафетах 4×50 м всеми стилями плавания. Каждый участник сможет стартовать не более чем в четырех индивидуальных видах программы.