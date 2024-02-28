В Перми в конце марта прозвучат хиты Linkin Park в исполнении оркестра

Группа Linkin Park основана в 1996 году. В 2017 году вокалист и фронтмен группы Честер Беннингтон покончил с собой. Он не оставил предсмертной записки. Музыканты приезжали в РФ пять раз — последний раз в июне 2014 года. Они выступали только в Москве и Санкт-Петербурге.