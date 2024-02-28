В Перми в конце марта прозвучат хиты Linkin Park в исполнении оркестра

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В Перми в конце марта состоится выступление камерного оркестра Hard Rock Orchestra — он исполнит песни группы Linkin Park. Среди композиций, которые прозвучат, будут хиты Numb, In the End и Faint.
Концерт, продолжительностью 2 часа, пройдет 29 марта в пермском доме народного творчества «Губерния». Оркестр исполняет симфонические рок-хиты более чем полусотни популярных групп.
Группа Linkin Park основана в 1996 году. В 2017 году вокалист и фронтмен группы Честер Беннингтон покончил с собой. Он не оставил предсмертной записки. Музыканты приезжали в РФ пять раз — последний раз в июне 2014 года. Они выступали только в Москве и Санкт-Петербурге.