В Перми задержали двух закладчиков с полукилограммовым пакетом амфетамина

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого МВД с поличным задержали в Перми двух 23-летних уроженцев Соликамска. Мужчины занимались распространением наркотиков, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Молодые люди устроились в один из интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ. По заданию куратора они находили закладки с большой партией наркотика, фасовали на мелкие партии от 1 до 50 граммов и делали закладки на территории Перми и Пермского края. При личном досмотре у закладчиков был обнаружен сверток с амфетамином массой почти 500 граммов.
Как пояснили задержанные, они сами употребляют запрещенные вещества. Все полученные незаконным способом деньги они тратили на вечеринки, наркотики, а также аксессуары, пирсинг, татуировки и одежду.
Сейчас фигуранты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время они находятся под стражей, расследование продолжается.