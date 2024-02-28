В Перми задержали двух закладчиков с полукилограммовым пакетом амфетамина

Молодые люди устроились в один из интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ. По заданию куратора они находили закладки с большой партией наркотика, фасовали на мелкие партии от 1 до 50 граммов и делали закладки на территории Перми и Пермского края. При личном досмотре у закладчиков был обнаружен сверток с амфетамином массой почти 500 граммов.