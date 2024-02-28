properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

В Перми задержали двух закладчиков с полукилограммовым пакетом амфетамина

В Перми задержали двух закладчиков с полукилограммовым пакетом амфетамина

28 февраля 2024, 06:08
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Соликамцы-наркодилеры заработанные деньги тратили на наркотики

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого МВД с поличным задержали в Перми двух 23-летних уроженцев Соликамска. Мужчины занимались распространением наркотиков, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Молодые люди устроились в один из интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ. По заданию куратора они находили закладки с большой партией наркотика, фасовали на мелкие партии от 1 до 50 граммов и делали закладки на территории Перми и Пермского края. При личном досмотре у закладчиков был обнаружен сверток с амфетамином массой почти 500 граммов.

Как пояснили задержанные, они сами употребляют запрещенные вещества. Все полученные незаконным способом деньги они тратили на вечеринки, наркотики, а также аксессуары, пирсинг, татуировки и одежду.

Сейчас фигуранты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время они находятся под стражей, расследование продолжается.

Читайте также:
Пермяк, остановленный «под наркотиками», пытался дать взятку полицейскомуСоликамец организовал незаконный вывоз 28 тонн чугунного трубопровода с предприятияСуд вынес приговор курьеру мошенников, чьими жертвами стали семь пермяков
#Происшествия#Общество#Пермь#Криминал#Наркотики#Наркодилеры#Соликамск
Подпишитесь
«Потребителей подвинули». Больше никто не узнает, что спрятано в тарифе на тепло
Сегодня, 05:48
Десятки пермяков остались без воды из-за потопа на Чернышевского
Сегодня, 06:19
«Лента» начала проверку филиалов в Прикамье из-за металлической стружки в сыре
Сегодня, 05:15
В мае в Перми появится компенсационный автобусный маршрут №72
Сегодня, 05:16
«Он горел весь». Главе СК доложат о странной смерти жителя Пермского края
Сегодня, 04:56
Представлены эскизы интерьеров будущей гостиницы в здании ВКИУ в Перми
Сегодня, 04:31