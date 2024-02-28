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В Пермском крае простились с 52-летним участником спецоперации

В Пермском крае простились с 52-летним участником спецоперации

28 февраля 2024, 06:20
Фото: vk.com/ohansk_adv
Мужчина был на СВО по контракту.

В Пермском крае утром 28 февраля простились с контрактником Андреем Казаковым, погибшим на СВО. В администрации Оханского городского округа не сообщают возраст военного.

Судя по социальным сетям военного, ему было 52 года. Дата гибели военного неизвестна, но последний раз он заходил в свой аккаунт «Вконтакте» 14 декабря 2023 года.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Власти не говорят о конкретных сроках завершения спецоперации — она будет продолжаться до момента достижения всех поставленных целей.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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