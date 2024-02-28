В Пермском цирке выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности

В частности, установлено отсутствие на путях эвакуации аварийного освещения, системы вытяжной противодымной вентиляции и прочее. Также оказалось, что зрительный зал не защищен автоматической установкой пожаротушения. Также установлены иные многочисленные нарушения. Все это создаёт угрозу жизни и здоровью людей, в том числе несовершеннолетних посетителей, персонала учреждения, а также животных цирка случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.