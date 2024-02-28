В Пермском цирке выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Прокуратура Мотовилихинского района и сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в Пермском государственном цирке. Выявлены многочисленные нарушения, сообщают в краевой прокуратуре.
В частности, установлено отсутствие на путях эвакуации аварийного освещения, системы вытяжной противодымной вентиляции и прочее. Также оказалось, что зрительный зал не защищен автоматической установкой пожаротушения. Также установлены иные многочисленные нарушения. Все это создаёт угрозу жизни и здоровью людей, в том числе несовершеннолетних посетителей, персонала учреждения, а также животных цирка случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.
По итогам проверки прокурором в Мотовилихинский районный суд Перми направлено исковое заявление о возложении обязанности на Пермский государственный цирк устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности. Иск надзорного органа находится на рассмотрении.