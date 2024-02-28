properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

В Пермском цирке выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности

В Пермском цирке выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности

28 февраля 2024, 14:17
Фото: properm.ru
Это создаёт риски для посетителей, персонала и животных.

Прокуратура Мотовилихинского района и сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в Пермском государственном цирке. Выявлены многочисленные нарушения, сообщают в краевой прокуратуре.

В частности, установлено отсутствие на путях эвакуации аварийного освещения, системы вытяжной противодымной вентиляции и прочее. Также оказалось, что зрительный зал не защищен автоматической установкой пожаротушения. Также установлены иные многочисленные нарушения. Все это создаёт угрозу жизни и здоровью людей, в том числе несовершеннолетних посетителей, персонала учреждения, а также животных цирка случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.

По итогам проверки прокурором в Мотовилихинский районный суд Перми направлено исковое заявление о возложении обязанности на Пермский государственный цирк устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности. Иск надзорного органа находится на рассмотрении.

#Общество#Цирк#Пермь#Пожар#Противопожарная безопасность#Пермский цирк
Подпишитесь
«Захотелось избавиться от меня». Суд оставил пермскую журналистку в СИЗО
Сегодня, 11:35
«Потребителей подвинули». Больше никто не узнает, что спрятано в тарифе на тепло
Сегодня, 05:48
Пожаловались соседи. Пермячку оштрафовали за флаг ЛГБТ в окне
Сегодня, 09:05
Министр строительства РФ Файзуллин посетил стройку нового здания Пермской галереи
Сегодня, 06:51
«Лента» начала проверку филиалов в Прикамье из-за металлической стружки в сыре
Сегодня, 05:15
Десятки пермяков остались без воды из-за потопа на Чернышевского
Сегодня, 06:19