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В Прикамье полиция задержали посыльного телефонных мошенников

В Прикамье полиция задержали посыльного телефонных мошенников

28 февраля 2024, 07:43
Фото: Изображение Midjourney
Пенсионерка перевела лжекурьеру 200 тыс. рублей.

В Карагае сотрудники правоохранительных органов задержали посыльного телефонных мошенников. Им оказался 18-летний житель Краснокамска. Об этом сообщило ГУ МВД по Пермскому краю.

В отдел МВД России по Карагайскому району обратилась 92-летняя женщина. Потерпевшая передала злоумышленнику 200 тыс. рублей. Выяснилось, вечером ей позвонила лже-дочь. Хотя голос дочери показался изначально незнакомым пенсионерке, она продолжила разговор. Пожилая женщина списала это на то, что та плохо говорит из-за полученных травм. На протяжении всего звонка ей не давали положить трубку, чтобы позвонить дочери для подтверждения факта автоаварии.

О том, что женщину обманули, она узнала только при созвоне с близкими. На следующий день подозреваемый был задержан на центральной площади села Карагай. Работу в качестве курьера он нашел в одной социальной сети. Молодой человек ждал следующего указания от мошенников. «Действуя по указаниям нанимателей, на такси приезжал к пожилым людям и забирал деньги для перевода их на счета злоумышленников», рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении краснокамца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На данный момент по факту инцидента проводится проверка.

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