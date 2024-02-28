В Прикамье полиция задержали посыльного телефонных мошенников

О том, что женщину обманули, она узнала только при созвоне с близкими. На следующий день подозреваемый был задержан на центральной площади села Карагай. Работу в качестве курьера он нашел в одной социальной сети. Молодой человек ждал следующего указания от мошенников. «Действуя по указаниям нанимателей, на такси приезжал к пожилым людям и забирал деньги для перевода их на счета злоумышленников», рассказали в пресс-службе ведомства.