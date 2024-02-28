Власти Перми предложили жильцам аварийного дома на Компросе самим его снести

Власти Перми исключили здание из зоны комплексного развития территории. Согласно законодательству, власти Перми должны предоставить жильцам дома требование о его сносе. В случае, если условие не будет выполнено в установленный период, то участок под сооружением будет изъят в собственность муниципалитета. После этого мэрия сможет изымать жилую площадь у их владельцев. Также в ведомстве пояснили, что голосование было необходимой формальностью.