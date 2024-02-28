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Updated Сегодня, 06:09

Власти Перми предложили жильцам аварийного дома на Компросе самим его снести

Власти Перми предложили жильцам аварийного дома на Компросе самим его снести

28 февраля 2024, 06:07
Фото: Изображение Midjourney
В администрации пояснили, что голосование — это необходимая формальность.

Мэрия Перми жильцам аварийного дома на Комсомольском проспекте, 94 обсудить снос строения. Собрание собственников проходило в очно-заочном формате с 20 по 26 февраля. Мероприятие проходило в очно-заочном формате. Об этом сообщает 59.RU.

Власти Перми исключили здание из зоны комплексного развития территории. Согласно законодательству, власти Перми должны предоставить жильцам дома требование о его сносе. В случае, если условие не будет выполнено в установленный период, то участок под сооружением будет изъят в собственность муниципалитета. После этого мэрия сможет изымать жилую площадь у их владельцев. Также в ведомстве пояснили, что голосование было необходимой формальностью.

До конца 2024 года должно завершиться расселение дома. Собственникам квартир предоставят выбор — получить денежную компенсацию, либо обменять недвижимость.

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#Недвижимость#Пермь#Аварийный дом#Законодательство#Голосование#Снос#Компенсация#Расселение#Жильцы#Мэрия Перми
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