Власти сообщили о смерти еще двух жителей Пермского края на СВО. Что о них известно?

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Власти сообщили о смерти еще двух участников специальной военной операции из Пермского края. Чиновники из Чусовского округа рассказали, что 1 марта простятся с Дмитрием Осиповым — ему было 30 лет. Администрация Кочевского округа проинформировала о смерти 41-летнего Дмитрия Вавилина.
Подробностей об Осипове в социальных сетях найти не удалось. Вавилина ранее искала жена, 16 февраля она разместила запись в одном из сообществ, где сообщила, что муж не выходит на связь с 5 февраля 2024 года — тогда он выходил на связь с Луганска. На специальной военной операции находится с 8 ноября 2023 года.