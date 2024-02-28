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Власти сообщили о смерти еще двух жителей Пермского края на СВО

Власти сообщили о смерти еще двух жителей Пермского края на СВО. Что о них известно?

28 февраля 2024, 06:37
Фото: vk.com/glavachus / vk.com/public79959540

Власти сообщили о смерти еще двух жителей Пермского края на СВО

Одному военному было 30 лет, второму — 41 год.

Власти сообщили о смерти еще двух участников специальной военной операции из Пермского края. Чиновники из Чусовского округа рассказали, что 1 марта простятся с Дмитрием Осиповым — ему было 30 лет. Администрация Кочевского округа проинформировала о смерти 41-летнего Дмитрия Вавилина.

Подробностей об Осипове в социальных сетях найти не удалось. Вавилина ранее искала жена, 16 февраля она разместила запись в одном из сообществ, где сообщила, что муж не выходит на связь с 5 февраля 2024 года — тогда он выходил на связь с Луганска. На специальной военной операции находится с 8 ноября 2023 года.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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