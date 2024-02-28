Власти сообщили о смерти еще двух жителей Пермского края на СВО. Что о них известно?

Подробностей об Осипове в социальных сетях найти не удалось. Вавилина ранее искала жена, 16 февраля она разместила запись в одном из сообществ, где сообщила, что муж не выходит на связь с 5 февраля 2024 года — тогда он выходил на связь с Луганска. На специальной военной операции находится с 8 ноября 2023 года.