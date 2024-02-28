«Захотелось избавиться от меня». Суд оставил пермскую журналистку в СИЗО

Прокурор Елена Нечаева заявила, что оснований для смягчения меры пресечения нет, ей инкриминируется тяжкое преступление (п. г ч. 2 163 УК РФ). Обоснованность подозрений материалами дела подтверждается, а сбор доказательств находится в самом начале. Журналистке грозит до 7 лет лишения свободы — это является причиной для того, чтобы скрыться от правосудия. Также Нечаева заявила, что состояние здоровья не является причиной для смягчения меры пресечения. В итоге суд отказал в переводе журналистки под домашний арест — ее оставили в СИЗО.