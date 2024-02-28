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Пермский краевой суд оставил журналистку Наталью Балякину в СИЗО

«Захотелось избавиться от меня». Суд оставил пермскую журналистку в СИЗО

28 февраля 2024, 11:35
Фото: properm.ru

Пермский краевой суд оставил журналистку Наталью Балякину в СИЗО

Наталью Балякину задержали в момент передачи денег в автомобиле председателя Чайковской гордумы Михаила Шубина.

Пермский краевой суд сегодня, 28 февраля, оставил под арестом в пермском СИЗО-5 журналистку и медиаменеджера из Чайковского Наталью Балякину. Ее защита ходатайствовала о смягчении меры пресечения на домашний арест или любой другой, включая залог в 500 тыс. рублей. Решение выносила судья Оксана Симбирева.

Как сообщает журналист Properm.ru из зала суда, в начале заседания 62-летняя Балякина попросила суд разрешить ей сидеть, так как стоять ей тяжело по состоянию здоровья. В материалах дела есть информация о том, что у нее третья группа инвалидности и множество хронических заболеваний. Балякина присутствовала в суде по видеосвязи из СИЗО.

Адвокат журналистки Алексей Шардаков приобщил поручительство Виктора Ильева — завкафедров института культуры. Он поручился за поведение журналистки вне СИЗО. Были приобщены справки о состоянии здоровья Балякиной и ходатайство от Ларисы Баюсовой — женщина готова принять журналистку на время домашнего ареста у себя дома.

Фото: properm.ru

На заседание в качестве свидетеля пригласили врача. Адвокат спросил у нее — может ли Балякина быстро перемещаться и бегать. Свидетель пояснила, что с «возрастом болячки усиливаются». Также врач отметила, что в суде первый раз, а в СИЗО никогда не была — пребывание там вряд ли улучшит состояние здоровья любого человека.

Адвокат Шардаков в своей речи эмоционально отметил, что содержание его подзащитной в СИЗО можно приравнять к пытке. Сама журналистка также назвала условия СИЗО пыточными и бесчеловечными — это место не предусмотрено для содержания маломобильных граждан. Считает, что дело против нее сфальсифицировано из-за ее активной жизненной позиции.

«Мелкому политику местного масштаба захотелось избавиться от меня», — заявила женщина.

Балякина напомнила слова недавно умершего председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, который говорил о гуманизации содержания заключенных, а особенно женщин.

Адвокат попросил перевести подзащитную под домашний арест, так как нет информации о том, что она может скрыться от следствия или влиять на сотрудников правоохранительных органов. Вдобавок, у журналистки нет сбережений и имущества за пределами РФ.

Шардаков указал в жалобе, что свидетельств и доказательство тому, что Балякина совершила преступление нет, не проверена причастность ее к преступлению — имеется только заявление председателя Чайковской Гордумы Михаила Шубина. Следствие еще 9 февраля изъяло у родственников и знакомых все гаджеты, которые могут представлять интерес. При этом стало известно, что Балякина и Шубин ранее сотрудничали, председатель платил ей за работу.

Прокурор Елена Нечаева заявила, что оснований для смягчения меры пресечения нет, ей инкриминируется тяжкое преступление (п. г ч. 2 163 УК РФ). Обоснованность подозрений материалами дела подтверждается, а сбор доказательств находится в самом начале. Журналистке грозит до 7 лет лишения свободы — это является причиной для того, чтобы скрыться от правосудия. Также Нечаева заявила, что состояние здоровья не является причиной для смягчения меры пресечения. В итоге суд отказал в переводе журналистки под домашний арест — ее оставили в СИЗО.

Что было раньше?

13 февраля судья Чайковского районного суда Елена Набока согласилась с ходатайством следствия ФСБ и отправила Балякину в СИЗО до 9 апреля. По информации журналиста Properm.ru, тогда же ей было предъявлено обвинение по ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Как нам стало известно из достоверных источников, на прошлой неделе Балякину этапировали в Пермь и сейчас она находится в СИЗО-5.

9 февраля днем Балякина была задержана в Чайковском по подозрению в шантаже местного политика — председателя городской думы Михаила Шубина, он не комментирует происходящее. По информации журналиста Properm.ru из достоверных источников, передача денег проводилась под контролем силовиков. Ранее Шубин обратился в УФСБ с заявлением о том, что медиаменеджер требует с него сумму порядка 500 тыс. рублей. Якобы Балякина пообещала ему за эту сумму не публиковать информацию интимного характера о его семье.

Изначально журналистку отправили в ИВС на 48 часов, в субботу, 10 февраля суд начал рассматривать ходатайство следователя об избрании меры пресечения. Решение об ее аресте было вынесено 13 февраля и 14 февраля ее этапировали в Пермь, в СИЗО-5.

Балякина ранее была редактором частной газеты «Чайковские ведомости». В 2007 году награждена медалью Андрея Сахарова «Мир, прогресс, права человека» и дипломом «За журналистику как поступок». В 2015 году суд признал ее виновной в растрате денежных средств в должности директора ООО «Городская управляющая компания», она получила три года лишения свободы.

Медиаменеджер Наталья Балякина обжалует свой арест в СИЗО
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