Жизнь подопечного фонда «Дедморозим» из Лысьвы зависит от коммунальных аварий

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Жизнь 13-летнего Кирилла Останина из Лысьвы полностью зависит от кислородного концентратора, к которому мальчик подключен постоянно. Любые перебои с электричеством могут стать смертельными, рассказывают об одном из своих подопечных в фонде «Дедморозим».
Галина Останина с мужем с нетерпением ждали рождения мальчика, заранее купили кроватку и игрушки. О том, что с ребенком что-то не так, мама узнала сразу после родов. Врачи предупреждали: жить будет не больше года. У Кирилла генетическое заболевание, нарушающее двигательную и речевую активность, и еще множество сопутствующих, например, эпилепсии и судороги. Из-за этого страдает кровоснабжение мозга и возникает нехватка кислорода.
Жизнь парня поддерживает кислородная линия, которая появилась в том числе благодаря пермякам и фонду «Дедморозим». К мальчику стала приезжать няня, чтобы дать родителям передышку. И самое главное — Кирилл получает профессиональное медицинское сопровождение на дому. Любое посещение больницы для парня оборачивается серьезными проблемами, так как иммунитет не справляется с легочными инфекциями.
В ночь аварии на электросетях мама Кирилла спала с ночником, поэтому сразу заметила моргание света. У Кирилла перестали работать откашливатель, убирающий из легких слизь, и кислородная линия. Коммунальщики сообщили, что света не будет очень долго. «Когда приехала скорая, ребенок уже почти отключался. Я очень боялась, что мы не доедем до больницы», — говорит мама мальчика.
В больнице парня удалось подключить к автономному источнику энергии, который, к счастью, оказался свободен. Сейчас жизнь Кирилла зависит от портативного оборудования, работающего независимо от электросети, и от возможности получать медсопровождение вне больничной палаты.
Сейчас фонд «Дедмороим» проводит акцию, призванную, в частности, помочь Кириллу. На сайте акции «+24 часа на чудеса» можно разорвать связь жизни Кирилла с линией электропередачи, чтобы семья не боялась моргания света, а парень чаще обнимался с младшим братом и трогал мокрый нос домашнего пса Арчи.