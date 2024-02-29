Антистрессовое пространство: как побороть тревожность с помощью архитектуры

Хобби, увлечения, разнообразие досуга — еще один ключ к тому, чтобы чаще чувствовать себя счастливым. Основная роль здесь отводится организации жилого пространства. Инфраструктура жилого комплекса «Причал» будет поддерживать интерес к жизни во всех проявлениях. «Как же скучно», «чем бы себя развлечь…» — о таких вопросах здесь точно можно забыть.