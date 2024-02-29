Антистрессовое пространство: как побороть тревожность с помощью архитектуры

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Проблема в том, что в больших городах стресс зачастую провоцирует сама среда — пробки, недостаток света, плотная застройка и однотипная архитектура. Может ли смена жилой среды сделать нас счастливее? Да — уверены ученые. Как именно это работает — рассказываем на примере жилого комплекса «Причал»**, который в Верхней Курье возводит девелоперская компания «Унистрой».
Жилой квартал «Причал» располагается на первой линии у берега Камы в окружении соснового бора. Атмосферная локация наполнена уютом и тишиной. Низкий уровень шума и обилие свежего воздуха особенно полезны тем, кто регулярно сталкивается со стрессом на работе.
Эффект медитативности усиливает близость к реке. Созерцание воды успокаивает нервную систему и наполняет чувством умиротворения. Жители будут наслаждаться видами Камы во время прогулок по стильной набережной и пляжу с мягким песком. Благоустройство территории проведут уже в ближайшем будущем. На соседнем берегу — центральная прогулочная набережная с велодорожками, видовыми ресторанами и фитнес-станциями.
Есть у близости к природе и еще один позитивный эффект. Ученые полагают, что она вдохновляет на здоровый образ жизни. Одно дело — загодя планировать поездку за город, и совсем другое — завести традицию прогулок по лесу после работы. Регулярная физическая активность стимулирует выработку «гормонов счастья»: эндорфина и серотонина.
Значительное влияние на психоэмоциональное состояние человека оказывает и сама архитектура. Жилой квартал «Причал» включает шесть домов с ритмичными фасадами. Четырехэтажные корпуса объединены широким прогулочным бульваром с выходом к набережной. Вместо давящей атмосферы многоэтажек — простор, обилие воздуха и максимум естественного освещения в квартирах.
В цветовой гамме архитекторы отдали предпочтение натуральным оттенкам. Дома становятся органичным продолжением природного ландшафта. Гармония архитектуры и окружающей среды усиливает успокаивающий эффект на нервную систему.
Планировочные решения в жилом комплексе «Причал» адаптируются к любому ритму жизни и интересам будущих жителей. Минималистам — светлые и компактные однокомнатные квартиры с умными зонами для хранения. Семьям с детьми — просторные варианты и европланировки с гардеробными. Гедонистам — эксклюзивные квартиры с панорамными угловыми окнами или террасами на первом этаже. Планировки, архитектура и окружающая среда словно формируют единое целое, что усиливает успокаивающий эффект.
Внутренняя территория, включая вход в подъезд и паркинг, оборудованы видеонаблюдением и круглосуточной охраной. Дополнительное ощущение защищенности жителям обеспечивает квартальный принцип застройки. Каждый дом формирует отдельную «экосистему» — дружелюбную и безопасную. Здесь можно спокойно отпускать ребенка во двор или спокойно возвращаться домой даже посреди ночи.
Хобби, увлечения, разнообразие досуга — еще один ключ к тому, чтобы чаще чувствовать себя счастливым. Основная роль здесь отводится организации жилого пространства. Инфраструктура жилого комплекса «Причал» будет поддерживать интерес к жизни во всех проявлениях. «Как же скучно», «чем бы себя развлечь…» — о таких вопросах здесь точно можно забыть.
На первых этажах домов откроют кофейни, рестораны, спортивные студии, клиники и центры творчества. Многофункциональное дворовое пространство организуют с учетом интересов жителей всех возрастов. Игровые комплексы из натуральных материалов и зоны раннего развития — для детей. Релакс-зоны, спортивные и воркаут-площадки — для взрослых. Терапевтическим эффектом обладают и сенсорные сады. Это интерактивные зеленые пространства, где ландшафтный дизайн помогает восстановить ресурсы и почувствовать себя «в моменте».
Сегодня мы часто заменяем живое общение переписками в социальных сетях. Это удобно, но вредно для нашего психоэмоционального состояния. Все-таки человеку нужен человек — возможность поболтать, поделиться проблемами, узнать новое. В больших жилых комплексах часто ощущается разобщенность, а жители в лучшем случае знают имена ближайших соседей по этажу. Другое дело — компактные жилые кварталы, где живет меньше людей.
В жилом квартале «Причал» созданы все условия для формирования культуры добрососедства. Сервисная компания «Территория комфорта» займется организацией соседских турниров по футболу, волейболу и стритболу, спортивных и творческих мастер-классов. Активные участники соседского комьюнити присоединятся к совместным экологическим инициативам: будут вместе проводить эко-субботники, сажать новые цветы и деревья. Это отличный шанс познакомиться с соседями, разделить радость от переезда в новый квартал, завести новых друзей.
Девелоперская компания «Унистрой» вышла на российский рынок недвижимости более 25 лет назад. Девелопер реализует проекты в Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тольятти, Уфе и Перми. В своих проектах компания придерживается стратегии комплексной застройки через развитие полноценного пространства для комфортной жизни и отдыха. По данным Минстроя РФ, сейчас девелопер строит 448 тыс. «квадратов» жилья в разных уголках России, а это — чуть больше половины площади всей Перми.***
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*Всероссийский центр изучения общественного мнения wciom.ru, результат опроса россиян.
**Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИСТРОЙПЕРМЬ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Условия программы: при приобретении объектов долевого строительства, расположенных в жилом комплексе «Причал», оплата цены договора участия в долевом строительстве осуществляется по всем действующим формам оплаты: за счет собственных денежных средств, с привлечением кредитных средств. Подробнее о данном предложении можно узнать в офисах продаж и по телефону: +7 (342) 254-04-82
*** Единая информационная система жилищного строительства наш.дом.рф Рейтинг проектов строительства жилья.
Настоящее предложение не является публичной офертой.